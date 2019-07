Iliad : nouveau prêt de 150 ME de KfW IPEX-Bank

19/07/2019 | 13:29

Iliad annonce avoir obtenu un nouveau financement de 150 millions d'euros auprès de la banque publique allemande KfW IPEX-Bank.



' Avec ce nouveau prêt portant à 240 millions d'euros les financements apportés à Iliad depuis 2017, KfW IPEX-Bank a décidé de continuer à accompagner le Groupe dans le déploiement de ses réseaux en France et en Italie ' indique le groupe.



' Cette nouvelle ligne de financement permet à Iliad de renforcer sa structure financière en augmentant ses liquidités disponibles et en allongeant la durée de ses financements ' rajoute la direction.



