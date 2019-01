Iliad : plus forte baisse du SBF 120 depuis fin 2018

24/01/2019 | 17:51

Plus forte baisse de l'indice large SBF 120 depuis le début de cette jeune année 2019 (- 15%), l'action Iliad, la maison mère de Free, perd près de 3% à la Bourse de Paris. Malgré les nouvelles 'box', le titre a décidément du mal à rebondir sur la barre des 100 euros.



Après avoir souffert l'année passée d'une panne de croissance et de la 'guerre des prix' menée notamment par SFR, l'opérateur télécoms alternatif s'est pourtant démené ces derniers mois. Il s'est lancé commercialement dans le mobile en Italie et a conquis nombre de clients, quoi qu'à des tarifs relativement bas. A l'automne, en France, le groupe a lancé de nouvelles offres commerciales 'fixes' (comme la box Delta et une box intégrant le 'son' Devialet) focalisées sur le haut de gamme, segment logiquement le mieux margé. Mais il en amendé certaines dès décembre. Et voilà deux jours, il a annoncé avoir franchi dans l'Hexagone le cap du million d'abonnés à la fibre optique, nouveau standard qui devrait progresser damer le pion à l'ADSL dans les zones urbaines denses.



En Bourse, rien n'y fait et les sommets voisins de 250 euros touchés entre mi-2014 et mi-2017 par le titre Iliad demeurent loin. A l'automne 2018, le titre est même tombé dans la zone des 100 euros, au plus bas depuis le premier semestre 2012. Il semblait repartir de l'avant et se traitait, mi-décembre, vers 130 euros. Las, ce mouvement de reprise a fait long feu. Et voilà l'action de retour dans la zone des 100 euros.



Dans le cadre d'une note consacrée aux télécoms, Credit suisse s'est penché sur le dossier Iliad ce matin, sans enthousiasme. Les analystes ont réduit leurs estimations de bénéfices pour 2019 de 5% 'afin de refléter un redressement (commercial) moins rapide à la suite de la nouvelle 'box' lancée en décembre', indique une note de recherche. Il s'agissait d'une version modifiée - et moins chère - d'une des offres présentée à l'automne.



Credit suisse estime que cette 'offre bis' suggère que le lancement de la box Delta ne s'est peut-être pas passé aussi bien que prévu. D'ailleurs, les opérateurs concurrents de Free n'ont pas fait état d'impact significatif sur leurs clientèles, souligne une note, ce qui pourrait indiquer que le but de Free est plus de faire monter en gamme ses clients existants que d'en conquérir de nouveaux. Bref, conclut Credit suisse, il ne faut pas comparer les nouvelles offres de Free à la Freebox Revolution de 2010, qui avait été un vif succès commercial.



A suivre sur l'agenda d'Iliad, avec patience : les comptes annuels, qui devraient être publiés mi-mars.



EG



