Iliad : prend une participation majoritaire dans Jaguar Network

Données financières (€) CA 2018 4 975 M EBIT 2018 723 M Résultat net 2018 364 M Dette 2018 3 672 M Rendement 2018 0,67% PER 2018 16,28 PER 2019 15,82 VE / CA 2018 1,97x VE / CA 2019 1,94x Capitalisation 6 151 M

Tendances analyse technique ILIAD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière

Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 158 € Ecart / Objectif Moyen 51%

Révisions de BNA

Dirigeants Nom Titre Thomas Reynaud Chief Executive Officer & Director Maxime Lombardini Chairman Nicolas Jaeger Group Chief Financial Officer Olivier Rosenfeld Independent Non-Executive Director Xavier Niel Deputy Chairman & Chief Strategy Officer

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ILIAD -14.92% 7 007 VERIZON COMMUNICATIONS 1.53% 234 822 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP 1.56% 81 138 DEUTSCHE TELEKOM -1.55% 79 140 SAUDI TELECOM COMPANY SJSC --.--% 53 060 TELEFONICA 3.11% 44 758