Iliad : renoue avec la croissance au S1, la stratégie de montée en gamme s'affirme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Iliad, la maison mère de l'opérateur télécoms Free, a confirmé mardi l'ensemble des objectifs de son plan stratégique "Odyssée 2024", après avoir renoué avec la croissance en France au premier semestre de cette année et grâce à l'accélération du rythme des recrutements d'abonnés en Italie.

Le résultat net consolidé d'Iliad s'est inscrit à 62 millions d'euros au premier semestre, contre 206 millions d'euros à la période correspondante de 2018. Le résultat net récurrent du groupe, qui élimine certains éléments exceptionnels, s'est établi à 91 millions d'euros, contre 232 millions d'euros sur les six premiers mois de 2018.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) consolidé est ressorti à 802 millions d'euros, en retrait de 7,4% sur un an, en raison notamment des coûts du déploiement des réseaux. L'Ebitda en France a progressé de 1,8% sur un an, à 910 millions d'euros, et fait ressortir une marge de 37,4%, en hausse de 0,1 point de pourcentage. Cette amélioration s'explique notamment par un meilleur mix d'abonnés dans l'activité mobile, la hausse des clients dans la fibre et par les gains d'itinérance.

Le chiffre d'affaires a renoué avec la croissance au premier semestre, à 2,61 milliards d'euros (+8,4%), grâce notamment aux premiers revenus liés au lancement de l'offre mobile en Italie. Dans le pays, Iliad a recruté près d'un million d'abonnés au cours du semestre écoulé, au point de franchir "cet été" le cap des 4 millions d'abonnés. Mais le chiffre d'affaires d'Iliad a également progressé de 1,5% en France. Dans l'Hexagone, les revenus des activités mobiles ont augmenté de 3,7% tandis que ceux de la branche fixe ont reflué de 1,5%.

Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 170 millions d'euros, sur un Ebitda de 855 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 2,56 milliards d'euros pour la période.

Le revenu moyen par abonné (ARPU) haut débit et très haut débit s'établissait à 32,50 euros à fin juin 2019, contre 32,80 euros un an plus tôt.

En termes de recrutement, Free a vu sa base d'abonnés à la téléphonie mobile s'éroder de 77.000 clients en un an en France, à 13,3 millions. Dans le fixe, la base d'abonnés s'est réduite de 15.000 clients sur la même période, à 6,4 millions.

Ambitions intactes

La maison mère de Free a confirmé ses objectifs pour 2019. En France, Iliad prévoit un retour à la croissance du chiffre d'affaires ainsi qu'une accélération de la progression de l'Ebitda, particulièrement au second semestre. La marge d'Ebitda devrait ainsi dépasser 40% dans l'Hexagone cette année, hors segment B2B et ventes d'équipements.

Pour cette année, les dirigeants anticipent une contribution négative de l'Italie à l'Ebitda du groupe supérieure à celle enregistrée en 2018.

Tous les objectifs du plan "Odyssée 2024", présenté en mai dernier et devant ouvrir un nouveau cycle de croissance et d'innovation pour le groupe, ont également été confirmés.

En France, Iliad compte renforcer son statut de premier opérateur alternatif dans la fibre en visant, à horizon 2024, 30 millions de prises raccordables et plus de 4,5 millions d'abonnés. Dans le mobile, le groupe fondé par Xavier Niel a pour ambition de devenir un acteur de référence dans le très haut débit 4G et 5G, en s'appuyant sur un réseau qui devrait comptabiliser 25.000 sites dans cinq ans. Dans le total de ses abonnés mobiles dans l'Hexagone, il compte porter la part de ses abonnés au forfait Free 4G illimité à 80% en 2024.

Toujours en France, Iliad a annoncé viser pour 2024 un chiffre d'affaires compris entre 400 et 500 millions d'euros sur le marché des entreprises. A cet horizon, sa part de marché sur ce segment devrait s'établir entre 4% et 5%. Le solde Ebitda-investissements est attendu supérieur à 800 millions d'euros en 2020 et autour de 1 milliard d'euros en 2021.

En Italie, la maison mère de Free espère réaliser un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros "à long terme" et atteindre l'équilibre en matière d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) avec une part de marché inférieure à 10%.

Iliad s'est, par ailleurs, donné les moyens de financer cette nouvelle feuille de route avec la cession réalisée cette année d'une partie de ses antennes mobiles en France et en Italie à la société espagnole Cellnex, pour un montant de 2 milliards d'euros. Une partie de cette manne sera également utilisée pour réduire l'endettement.

A fin juin dernier, le ratio d'endettement d'Iliad atteignait 2,8, contre 1,8 un au auparavant.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ILIAD :

http://www.iliad.fr/fr/finances/

Agefi-Dow Jones The financial newswire