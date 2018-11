Iliad : s'envole de +9% après son point trimestriel

14/11/2018 | 17:22

Le titre s'envole de plus de +9% à la Bourse de Paris après l'annonce hier soir des trimestriels. Le groupe a publié un chiffre d'affaires groupe en hausse de 0,7% (en données IFRS 15) sur les neuf premiers mois de l'année, à 3,64 milliards d'euros. Sur le trimestre, le chiffre d'affaires progresse pour sa part de 1,7%, avec de bons résultats obtenus en Italie.



Ces chiffres trimestriels sont parfaitement en ligne avec les attentes d'Oddo. Le bureau d'analyses note une stabilisation commerciale après un 2ème trimestre en rupture. Suite à cette publication, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et son objectif de 300 E.



' Les chiffres restent en absolu très en deçà de la performance historique du groupe avec une baisse de 3.8% du CA fixe, une perte de 14k abonnés fixes (Css -14k vs -28k au T2), +0.2% du CA mobiles (+3.8% du CA facturé à l'abonné) avec -90k abonnés mais +200k abonnés sur l'offre data (-200k au T2) malgré de fortes promotions des concurrents au T3 ' indique Oddo dans son étude du jour.



' Alors qu'Iliad semble avoir perdu son statut de valeur de croissance, le groupe parle d'efforts qui devraient lui permettre d'entrer dans un nouveau cycle de croissance ' rajoute Oddo.



Le bureau d'analyses estime que ce trimestre n'est pas encore suffisant pour venir valider ce voeux et il indique manquer d'éléments nouveaux (comme par exemple une nouvelle box) pour venir relancer la machine.



S'agissant de ses perspectives, Iliad indique viser une marge d'Ebitda France en hausse en 2018, avec une marge d'Ebitda pour le groupe en France de plus de 40% en 2020.



