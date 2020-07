Iliad signe un accord pour utiliser la fibre optique d'Enel en Italie

Rome (awp/afp) - L'opérateur téléphonique Iliad et Open Fiber, la filiale d'Enel spécialisée dans la fibre optique, ont annoncé mardi la signature d'un accord permettant à Iliad d'accéder au réseau fixe installé par Open Fiber en Italie.

Iliad "utilisera le réseau complètement en fibre optique FTTH (Fiber To The Home, la fibre qui arrive directement à domicile ou au bureau) avec lequel Open Fiber est en train de câbler le pays, pour offrir à ses clients la plus grande vitesse de connexion", indique un communiqué conjoint des deux sociétés.

Ce "partenariat stratégique" comprend l'ensemble des 271 villes qu'Open Fiber a prévu de câbler avec la fibre optique, précise le communiqué.

"La collaboration avec Iliad, qui a choisi Open Fiber pour son entrée sur le marché du réseau fixe, est une nouvelle confirmation de la validité du modèle neutre d'Open Fiber", s'est félicitée Elisabetta Ripa, la patronne de l'entreprise italienne qui a des accords "avec plus de 100 opérateurs" téléphoniques.

"La demande croissante de connectivité ces derniers mois nous a poussés à accélérer le rythme pour l'entrée sur le marché du réseau fixe et le partenariat avec Open Fiber constitue le premier pas dans cette direction", a assuré Benedetto Levi, le patron d'Iliad.

afp/buc