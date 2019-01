Iliad : un million d'abonnés fibre revendiqués

22/01/2019 | 09:23

Iliad indique que Free franchit le cap du million d'abonnés Fibre et renforce sa place de premier opérateur alternatif sur le FTTH en France. En un an, il a quasiment doublé son parc d'abonnés Fibre en recrutant plus de 420.000 nouveaux abonnés FTTH en 2018.



Free dispose de 10 millions de prises raccordables, soit une augmentation de 50% de sa base raccordable sur l'année. Il a signé plusieurs accords avec des opérateurs de Réseaux d'Initiative Publique représentant environ 6,5 millions de prises Fibre.



Le groupe de télécommunications entend maintenir cette dynamique et confirme ses objectifs de recruter environ 500.000 abonnés Fibre par an et de disposer de 20 millions de prises raccordables au FTTH à fin 2022.



