Iliad : un nouveau forfait proposé en Italie

27/07/2018 | 09:37

Iliad continue son offensive commerciale en Italie en proposant, en sus de l'offre à 5,99 euros mensuels lancée voilà deux mois environ, un nouveau forfait à 6,99 euros / mois.



Le 18 juillet dernier, Iliad se félicitait que son lancement commercial en Italie ait démarré sur les chapeaux de roues : à cette date, et après 50 jours seulement, Iliad Italie revendiquait plus d'un million de clients. 'Fort du succès de ce lancement, Iliad Italie a décidé d'étendre son offre commerciale au prix de 5,99 euros/mois aux 200.000 prochains abonnés' (avec un forfait données de 30 Go), écrivait alors le groupe. A ce jour, indique le site d'Iliad Italie, elle reste ouverte pour 100.000 abonnés.



Iliad Italie complète son dispositif commercial en proposant une nouvelle offre : il s'agit d'un forfait un euro plus cher (6,99 euros / mois) qui sera proposé aux 500.000 premiers abonnés. L'offre comprend notamment un forfait données de 40 Go, et 3 Go dans les autres pays d'Europe (contre 2 Go pour l'autre forfait).





