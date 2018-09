Premier semestre décevant pour Iliad

Paris (awp/afp) - Iliad, la maison-mère de l'opérateur télécoms français Free a révisé un de ses objectifs de rentabilité, après la publication de résultats en recul au 1er semestre 2018. La première partie d'année a été marquée par la perte d'abonnés dans le fixe et le mobile.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe de l'entrepreneur français Xavier Niel, lequel détient via sa holdinge personnelle Salt en Suisse, a réalisé un bénéfice net récurrent de 232 millions en baisse de 0,4% sur un an, a indiqué mardi Iliad. A 2,4 milliards d'euros, le chiffre d'affaires s'est lui très légèrement tassé de 0,1%, justifié en particulier par "un contexte très concurrentiel" en France.

En termes d'objectifs, Iliad a rappelé viser une marge Ebitda en progression sur 2018 et de plus de 30% à partir de 2020, avec un niveau d'investissement pour l'exercice en cours (hors fréquences et lancement d'une nouvelle box) autour de 1,55 milliard d'euros. Le groupe ramène en revanche à un milliard d'euros à partir de 2020 son solde Ebitda-investissement en France, contre une somme "supérieure à un milliard d'euros" jusqu'ici.

Ilial justifie la révision du fait de "l'intensité concurrentielle et de la baisse de la rentabilité des activités fixes". "Nous avons eu des résultats qui n'ont pas été à la hauteur de nos ambitions avec un léger retrait de notre base d'abonnés, ce qui est décevant", a confié à l'AFP le directeur général d'Iliad, Thomas Reynaud.

Réaction rapide

"Nous avons cependant réagi très vite, avec des mesures commerciales qui ont rapidement porté leurs fruits, avec un retour de la croissance des abonnés depuis juin", a cependant nuancé M. Reynaud. L'opérateur a en effet perdu, entre janvier et juin, de la clientèle tant sur le fixe que sur le mobile, avec un recul de 70'000 abonnés sur le mobile et 47'000 sur le fixe.

Au total, Free compte désormais 13,62 millions d'abonnés sur le mobile, dont 7,55 millions pour l'offre 15-20 euros, et 6,47 millions d'abonnés sur le fixe, dont 734'000 disposant d'une connexion à fibre optique. Malgré la baisse d'abonnés, le groupe réussit en revanche à améliorer sa rentabilité, avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en hausse de 2,2% en France, à 894 millions d'euros.

La baisse globale est en revanche de 1%, du fait de l'Italie, dont l'Ebitda est pour l'heure négatif de 28 millions d'euros. L'opérateur revendiquait dans la péninsule 635'000 abonnés au 30 juin, soit après un mois d'activité commerciale, pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Iliad assure également avoir passé début août la barre de 1,5 million d'abonnés dans la péninsule.

afp/vj