Iliad : Credit suisse ne vise plus que 130 euros

05/09/2018 | 11:01

Dans le sillage de la publication de ses comptes semestriels par Iliad, maison mère de l'opérateur télécoms Free, Credit suisse a abaissé de 20% son objectif de cours sur la valeur, de 155 à 130 euros. Les analystes sont toujours neutres sur le dossier.



Après les pertes d'abonnés subies par Free en France durant la première moitié de l'année, Credit suisse abaisse d'un million environ sa prévision du nombre de clients au mobile de 2019. Certes, les analystes ont parallèlement relevé leur prévision de revenu moyen (ARPU), Free améliorant son mix produit. Mais au final, la croissance du CA mobile anticipée pour 2019 est abaissée. Free aura du mal à remonter la pente face à la concurrence sur ce segment, redoute Credit suisse.



Dans le fixe, Credit suisse abaisse sa prévision du nombre de clients au haut débit d'environ 200.000 et le CA correspondant de 3%. Même si ce dernier devrait se stabiliser dès 2019 en raison des dernières initiatives commerciales.



Quid de l'Italie ? Credit suisse se déclare agréablement surpris par le nombre de clients conquis et par l'ARPU local. La CA italien de Free en 2019 est donc porté de 300 à 500 millions environ. Mais la marge devrait être très faible, et l'EBITDA d'Iliad dans son ensemble ne devrait donc guère en profiter.



Dans le secteur des télécoms hexagonaux, Credit suisse préfère jouer les dossiers Bouygues et Orange.





