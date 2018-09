Iliad : à l'achat, Oddo note 'une remise en question'

17/09/2018 | 11:32

Après avoir effectué avec la direction un point sur la stratégie commerciale du groupe, l'analyste Oddo BHF annonce maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Iliad, mettant en avant une 'remise en question salvatrice'.



'Le groupe a détaillé une stabilisation de ses net adds fixe et mobile en juillet août. Nul doute que les fortes promotions dans les mobiles en back to school vont peser. Nous ressortons de ce road show convaincus sur 3 des 4 grands chantiers du groupe (du positif concernant le fixe France, le Ftth et l'Italie, la situation restera incertaine selon nous dans les mobiles)', indique Oddo BHF.



L'analyste réaffirme par ailleurs son objectif de cours à 300 euros.





