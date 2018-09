Iliad : malgré des semestriels 'décevants', Oddo à l'achat

04/09/2018 | 12:25

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Iliad, avec un objectif de cours de 300 euros, malgré des résultats au titre du premier semestre qualifiés de 'décevants'.



Oddo BHF relève surtout une 'stratégie défensive qui marque une rupture dans l'histoire du groupe', lequel doit faire face à une 'forte perte d'abonnés mobiles et fixes', un potentiel 'nouveau retard de la nouvelle box' et un changement de guidance 2020 ('environ 1MdE d'OpFCF France' vs 'plus de 1MdE').



'Le fait que la base se soit stabilisée en juillet aout est une bonne nouvelle mais encore insuffisante lorsqu'on voit les nouvelles promotions des concurrents en back to school : Red à 5 euros à vie pour 20Go jusqu'à demain, Sosh (pendant 12 mois) et Bouygues vient de lancer une promotion à 4.99 euros à vie pour 20Go. Le fait de ne pas suivre est nouveau pour Iliad qui auparavant était l'opérateur agressif', retient Oddo BHF.



'Le fait de jouer la valeur peut être payant mais est un jeu dangereux si les autres poursuivent leur agressivité. Le risque d'une extrapolation alors que les Capex sont au plus haut et que le newsflow reste pauvre ne pourra être compensé par le lancement italien. Le groupe doit rassurer sur la France.'





