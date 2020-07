Iliad S A : Assemblée générale mixte du 21 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 31 juillet 2020

Assemblée générale mixte du 21 juillet 2020

Compte tenu de l'évolution des mesures de restrictions des rassemblements et des déplacements prises par le Gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et afin de permettre le plein exercice de la démocratie actionnariale, l'assemblée générale mixte annuelle de la société s'est tenue le 21 juillet 2020 au siège de la société, dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prescrites par la règlementation en vigueur.

Le quorum s'est établi à 90,701 %.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la Société, http://www.iliad.frrubrique Assemblée Générale>2020.

La totalité des résolutions proposées par le Conseil d'administration a été adoptée, à l'exclusion de la cinquième résolution (Approbation de la convention visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce relative à la conclusion d'une convention d'animation) et de la sixième résolution (Approbation de la convention visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce relative à la conclusion d'une convention tripartite). Le rejet de ces résolutions ne remet pas légalement en cause l'application des conventions qui en sont l'objet.

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'administration est heureux d'accueillir deux nouveaux administrateurs, Monsieur Jacques Veyrat et Madame Céline Lazorthes.

Biographies

Mme Céline Lazorthes

Entrepreneure française charismatique et innovante, Céline Lazorthes est une figure incontournable de la FrenchTech. À 37 ans, elle a connu toutes les étapes de la vie d'une startup depuis la création de Leetchi.com en 2009 et MANGOPAY en 2013, jusqu'au rachat du Groupe par Crédit Mutuel Arkéa en 2015. Nommée présidente du Conseil de surveillance du Groupe Leetchi en juin 2019, Céline se consacre aujourd'hui essentiellement à ses activités de business angel (+ 30 sociétés) et poursuit son engagement pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. En 2019, elle a cofondé avec Tatiana Jama le collectif SISTA qui œuvre pour plus d'égalité dans l'accès au financement des entreprises de la Tech. Céline est également administratrice de la SNCF et du think-tank Génération Libre.

