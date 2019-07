Données financières (USD) CA 2019 3 521 M EBIT 2019 1 076 M Résultat net 2019 933 M Trésorerie 2019 2 582 M Rendement 2019 - PER 2019 58,3x PER 2020 50,4x VE / CA2019 14,4x VE / CA2020 12,0x Capitalisation 53 458 M Graphique ILLUMINA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ILLUMINA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 342 $ Dernier Cours de Cloture 364 $ Ecart / Objectif Haut 5,04% Ecart / Objectif Moyen -5,92% Ecart / Objectif Bas -23,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Francis A. deSouza President, Chief Executive Officer & Director Jay T. Flatley Executive Chairman Ostadan Omead Executive Vice President-Products & Operations Sam A. Samad Chief Financial Officer & Senior Vice President Mostafa Ronaghi Chief Technology Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ILLUMINA 21.25% 53 458 DANAHER CORPORATION 38.29% 102 171 INTUITIVE SURGICAL 11.92% 61 880 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 22.24% 60 076 EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 24.82% 40 664 SIEMENS HEALTHINEERS AG -1.76% 40 400