IMERYS : plonge, le premier semestre et les perspetives 2019 déçoivent

Imerys plonge de 10,80 % à 40,60 euros à Paris et signe la plus forte baisse des indices SRD et SBF 120 dans le sillage de son point d'activité du premier semestre. Sur la période, le groupe a affiché un résultat net part du groupe de 158,7 millions d’euros en baisse de 10 %. Le résultat opérationnel courant s’établit à 245 millions en repli de 13,6 %. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 2,263 milliards, en recule de 2 % et de 1,5 % en organique. En parallèle, Imerys a prévenu que le résultat courant net pour l'ensemble de l'exercice devrait diminuer d'environ 10 % par rapport à 2018.Et ce, compte tenu de l'impact négatif anticipé de la déconsolidation des filiales de talc nord américaines et de l'arrêt temporaire de l'usine de Willsboro (environ - 7 % du résultat courant net), et en l'absence d'une nouvelle détérioration des conditions de marché."Cet objectif s'explique par une amélioration séquentielle du résultat opérationnel courant au deuxième semestre par rapport au premier semestre", précise le groupe.Le groupe a toutefois indiqué rester confiant dans sa capacité à atteindre d'ici 2022 une croissance organique en ligne avec ses marchés sous-jacents et une amélioration de sa marge d'Ebitda de 200 points de base par rapport à 2018.Par ailleurs, Imerys devrait réaliser 100 millions d'euros d'économies de coûts à horizon 2022 avec une montée en puissance sur la période 2019-2022.