IMERYS : plus-value de plus de 700 millions sur la cession de sa division Toiture

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, a annoncé avoir finalisé la cession de sa division Toiture à une entité affiliée à Lone Star Funds, société internationale de capital investissement, pour une valeur d’entreprise de 1 milliard d'euros. Celle-ci correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l’Ebitda 2017.Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé en 2017, un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, un Ebitda de 113 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 96 millions d'euros avec environ 1 000 employés et 14 usines situées en France.Cette transaction permet à Imerys d'améliorer son profil de croissance par une plus grande exposition à des marchés et zones géographiques dynamiques tout en renforçant sa structure bilancielle. Le produit net de la vente d'environ 800 millions d'euros réduit le ratio de dette financière nette sur Ebitda pro forma à environ 1,9 fois au 30 juin 2018 (contre 2,5 fois précédemment). Par ailleurs, la plus-value nette de cession s'élève à plus de 700 millions d'euros.