Imerys : A suivre aujourd'hui

Imerys a conclu un accord visant à régler la situation contentieuse liée à leurs activités talc historiques avec les représentants des actuels et éventuels futurs plaignants aux Etats-Unis. Cet accord fait l'objet d'un plan conjoint de réorganisation qui a été déposé aujourd'hui auprès du tribunal fédéral du district du Delaware (États-Unis), où la procédure de protection judiciaire des filiales Talc nord-américaines du " Chapter 11 " de la loi des Etats-Unis sur les faillites est actuellement en cours.La contribution du groupe au plan consistera en un paiement en numéraire d'un minimum de 75 millions de dollars, et d'un montant supplémentaire pouvant atteindre un maximum de 102,5 millions de dollars.Dans son ensemble, le plan ne devrait pas avoir d'effet significatif sur la situation financière du groupe, sa rentabilité et son profil de génération de trésorerie.Une provision de 250 millions d'euros avait été initialement enregistrée dans les comptes annuels consolidés 2018 d'Imerys, sachant que les filiales Talc nord-américaines sont déconsolidées depuis le 13 février 2019.Le solde de cette provision, qui s'élève à 114 millions de dollars, est considéré comme suffisant pour couvrir l'impact financier attendu du plan sur le groupe." L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante vers un règlement définitif des passifs historiques liés aux activités talc ", a déclaré Alessandro Dazza, directeur général d'Imerys. " Le plan, une fois approuvé par les tribunaux compétents, offre une issue favorable au groupe et aux filiales Talc. Elle permettra au groupe de se concentrer sur ses affaires courantes et de se projeter dans l'avenir, libéré de ces passifs historiques. "