Imerys : CP publication avis préalable BALO 30_03_2020_FR

30 mars 2020

Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2020

L'avis préalable de réunion de l'Assemblée Générale annuelle d'Imerys, convoquée le lundi 4 mai 2020 à 14 heures 30, a été publié le 30 mars 2020 au BALO. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires, ainsi que les modalités de participation et de vote. Les documents et renseignements relatifs à l'Assemblée Générale seront disponibles, dans les conditions légales et réglementaires au siège de la société Imerys, sur son site Internet et auprès de CACEIS Corporate Trust.

Avertissement : eu égard au contexte actuel lié au Coronavirus (Covid-19), les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale, qui pour l'instant devrait se tenir au centre d'affaires NEW CAP Event Center, 3 quai de Grenelle, 75015 Paris, sont appelées à évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux et sur décision du Conseil d'Administration d'IMERYS. Vous êtes invités à consulter régulièrement notre site Internet, www.imerys.com (rubrique Finance - espace Actionnaire - rubrique Assemblée Générale), pour être valablement informés.

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros et 16.300 salariés en 2019, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ciapportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

