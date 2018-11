COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, 7 NOVEMBRE 2018

Imerys Clean Energy sans énergie fossile pour la Route du Rhum 2018

Le bateau Imerys Clean Energy, avec Phil Sharp à la barre, passe à l'énergie propre pour la Route du Rhum 2018.

Le système d'énergies renouvelables à bord d'Imerys Clean Energy est constitué de technologies propres utilisant des solutions fournies par Imerys :

- un nouveau biodiesel utilisant CynerSorb®, une innovation produit créée par Imerys qui permet d'optimiser le cycle de filtration du biodiesel. Produit par Renewable Energy Group (REG), le plus grand fournisseur américain de biocarburants de haute performance et client d'Imerys, ce biodiesel remplace le diesel issu d'énergies fossiles,

- des abrasifs sur les panneaux solaires installés sur le pont offrent des propriétés anti-dérapantes et accroissent la durabilité des panneaux, principale source d'énergie renouvelable d'Imerys Clean Energy.

Phil Sharp démontrera l'efficacité de ces nouvelles technologies propres à bord du Class40 Imerys Clean Energy lors de la Route du Rhum, course transatlantique en solitaire de 3 550 miles, partie de La Pointe du Grouin (Cancale) le 4 novembre, vers Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Lors de cette course rassemblant 123 bateaux, Phil Sharp tentera non seulement de remporter le titre pour les Class40, mais mettra également en évidence l'avenir des technologies propres pour le secteur maritime.

Le groupe Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable, en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et de procédés respectueux de l'environnement, fruits de sa politique ambitieuse en matière d'innovation.

A propos d'Imerys

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et 18 000 salariés en 2017, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

L'Energy Challenge et PS Racing

L'objectif de Phil Sharp, skipper d'Imerys Clean Energy, est de développer le système énergétique le plus écologique, performant et fiable de sa génération pour une navigation sans émission de CO2, l'Energy Challenge. Phil Sharp, ingénieur mécanique de formation, est l'un des skippers les plus talentueux de Grande-Bretagne. Il est monté sur le podium des courses au large les plus emblématiques. En 2018, il a établi un nouveau record pour la course en équipe Sevenstar Round Britain & Ireland, en 8 jours 4 heures 14 minutes et 49 secondes.

