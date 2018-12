Imerys : Décès de Mr. Albert Frère

COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, 3 DECEMBRE, 2018

Décès de Mr. Albert Frère

Nous avons appris aujourd'hui avec grand tristesse le décès de Mr. Albert Frère, Président Honoraire du Groupe Bruxelles Lambert (GBL), à l'âge de 92 ans. Le Baron Frère, avec la famille Desmarais, a joué un role clé pour soutenir la croissance du Groupe Imerys en tant qu'actionnaire majoritaire ces 30 dernières années.

Le Conseil d'Administration, le Comité Exécutif et les collaborateurs du Groupe Imerys expriment leurs plus sincères condoléances à la famille Frère.

