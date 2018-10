Imerys : Lettre aux actionnaires n°78

Conrad KEIJZER

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

• Performance solides au premier semestre 2018

Au cours du premier semestre 2018, Imerys a amélioré ses résultats : le Groupe a bénéficié de marchés sous-jacents bien orientés, d'un effet prix-mix positif et de la contribution des acquisitions.

Le chiffre d'affaires a progressé de + 5,3 % (1) à périmètre et changes comparables. En variation courante, il s'est amélioré de + 11,9 % à 2,3 milliards d'euros, en particulier grâce à l'acquisition de Kerneos. Le résultat opérationnel courant est en hausse organique de + 4,7 % et en variation courante de + 7,7 % à 284 millions d'euros, avec une marge qui est restée stable à périmètre et changes comparables. Enfin, le résultat courant net du Groupe s'est amélioré de + 13,5 % à 176 millions d'euros.

• Cession d'Imerys Toiture

• L'engagement d'Imerys dans l'initative Act4nature pour la protection de la biodiversité

Fort de ces performances, Imerys est confiant dans sa capacité à réaliser, en 2018, une progression de son résultat courant net de l'ordre de + 7 % à environnement de marché et de devises constants.

La cession de la division Toiture, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, marque une étape importante dans notre stratégie de création de valeur : elle permettra au Groupe de renforcer son profil de croissance et de bénéficier d'une amélioration de ses ressources financières pour continuer à se développer dans les matériaux de spécialités.

Depuis quelques mois, Imerys a également confirmé son engagement pour le respect de l'environnement, en participant activement à l'initiative Act4nature pour la protection de la biodiversité.

Madame, Monsieur, cher Actionnaire, au nom de tous les employés d'Imerys, je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance renouvelée.

Imerys en bourse

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Conrad Keijzer

Lesaviez-vous

• Actionnariat

• Contacts

(1) Calcul sur base pro forma : division Toiture comptabilisée en tant qu'activité abandonnée dans les comptes du 1er semestre 2018 et retraitée du 1er semestre 2017. En conséquence, toutes les données financières figurant dans la présentelettre sont présentées hors division Toiture

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018

Performance solides au premier semestre 2018 (1)

HAUSSE DE + 11,9 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires du premier semestre clos le 30 juin 2018 s'élève à 2 310 M€, en hausse de + 11,9 % par rapport à la même période de 2017. Cette augmentation reflète une croissance à périmètre et changes constants pro forma de + 5,3%, qui traduit notamment un effet prix-mix positif dans toutes les branches, en progrès de + 3,7 %. Dans des marchés globalement bien orientés, les volumes sont en augmentation de + 1,6 %.

Le chiffre d'affaires comprend également un effet de périmètre positif de + 264 M€ (+ 12,8 %), dont 218 M€ provenant de Kerneos en particulier, ainsi qu'un impact particulièrement significatif

de taux de change défavorables pour - 128 M€ (- 6,2 %).

PROGRESSION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE + 7.7 %

Le résultat opérationnel courant s'établit à 284 M€ au premier semestre 2018, en hausse de + 7,7 % par rapport au premier semestre 2017. Il bénéficie des facteurs suivants : un effet prix-mix positif de + 65 M€ qui compense l'augmentation des coûts variables (+ 45 M€, notamment les matières premières et l'énergie) ; la contribution des acquisitions récentes, pour + 29 M€, Kerneos notamment and l'apport des volumes de ventes à hauteur de + 19 M€.

(1) Proforma de la cession de la division Toiture

(2) Résultat opérationnel courant : Résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels

(3) Résultat courant net : Résultat net part du Groupe, avant autres produits et charges opérationnels nets.

La hausse de + 37 M€ des coûts fixes et des frais généraux s'explique par la poursuite des investissements visant à renforcer la compétitivité du Groupe et à soutenir sa croissance (nouvelles capacités de production, innovation, ressources humaines, systèmes d'information notamment). Par conséquent, la marge s'établit à 12,3 % pour le premier semestre 2018.

RÉSULTAT COURANT NET EN CROISSANCE DE + 13.5 %

Le résultat courant net progresse de + 13,5 % à 176 M€. Il tient compte d'un résultat financier qui s'améliore à - 34 M€ au premier semestre 2018 (- 42 M€ au premier semestre 2017), en raison essentiellement du recul des frais financiers. La charge d'impôts s'établit à - 74 M€ (- 65 M€ au premier semestre 2017), soit un taux d'imposition de 29,6 % (29,5 % au premier semestre 2017).

Le résultat courant net, part du Groupe, par action, croît de + 13,3 % à 2,23 €.

Le communiqué de presse complet et la présentation sont disponibles sur le site internet www.imerys.com dans la rubrique News & Media Center.

Cession d'Imerys Toiture

Imerys a conclu en mai 2018 avec une entité affiliée à Lone Star Funds, société internationale de capital investissement, un accord d'exclusivité en vue de la cession de sa division Imerys Toiture, pour une valeur d'entreprise de 1,0 milliard d'euros. Celle-ci correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l'EBITDA 2017. L'offre d'acquisition de Lone Star est ferme et intégralement financée.

Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017 avec environ 1 000 employés et 14 usines situées en France.

Cet accord fait suite à la revue stratégique menée par le Conseil d'Administration sur les perspectives d'avenir de la division Toiture d'Imerys dans le cadre de l'optimisation du

portefeuille d'activités et du profil de croissance du Groupe.

Cette opération devrait être clôturée au quatrième trimestre 2018, après les dernières consultations des organes représentatifs du personnel et sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires compétentes.

L'engagement d'Imerys dans l'initative

Act4nature pour la protection de la biodiversité

Axe prioritaire de sa stratégie Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE), Imerys a conçu et mis en place un projet Biodiversité qui s'aligne sur les standards internationaux en matière de RSE, sur les grands objectifs de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité et sur les engagements généraux d'Act4nature, l'initiative collective lancée par Entreprises pour l'Environnement (EpE) et d'autres partenaires en vue de mobiliser les entreprises pour la protection de la biodiversité.

Le programme d'action a été conçu entre fin 2017 et début 2018 par un groupe de travail interne comprenant des fonctions support et opérationnelles. Il a été conçu pour répondre à ces engagements et sera mis en oeuvre sur l'ensemble des sites Imerys à travers le monde.

L'ambition et la complexité du projet a amené le Groupe à mettre en place un partenariat scientifique pour la période 2018-2021 avec l'UMS 2006 Patrimoine Naturel (Muséum National d'Histoire Naturelle - Agence Française pour la Biodiversité - CNRS) afin de le conseiller dans cette initiative.

• Mardi 30 octobre après bourse : Résultats du 3ème trimestre 2018

