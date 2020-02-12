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Imerys : Recul de 22% du résultat courant net 2019, dividende stable

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12/02/2020 | 18:30

12 février (Reuters) - Imerys SA:

* IMERYS-CA EN BAISSE DE 3,8 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS, DÉTÉRIORATION MARQUÉE DES MARCHÉS INDUSTRIELS, NOTAMMENT AU S2

* IMERYS-MARGE DEBITDA COURANTE DE 17,6 % IFRS (+30 PDB) ET MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 10,1% (-210 PDB) EN 2019

* IMERYS-RÉSULTAT COURANT NET, PART DU GROUPE, PAR ACTION EN BAISSE DE - 22,3 % À 3,50 EUROS, RESULT NET PDG EN BAISSE DE 78,3%

* IMERYS-DIVIDENDE PROPOSE STABLE A 2,15 EUROS PAR ACTION

* IMERYS-LE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL, ALESSANDRO DAZZA, PRENDRA SES FONCTIONS LE 17 FÉVRIER Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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EBIT 2019 443 M
Résultat net 2019 240 M
Dette 2019 1 428 M
Rendement 2019 5,25%
PER 2019 14,3x
PER 2020 12,1x
VE / CA2019 1,07x
VE / CA2020 1,05x
Capitalisation 3 279 M
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