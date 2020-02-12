Imerys : Recul de 22% du résultat courant net 2019, dividende stable

12 février (Reuters) - Imerys SA:
* IMERYS-CA EN BAISSE DE 3,8 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE
CONSTANTS, DÉTÉRIORATION MARQUÉE DES MARCHÉS INDUSTRIELS,
NOTAMMENT AU S2
* IMERYS-MARGE DEBITDA COURANTE DE 17,6 % IFRS (+30 PDB) ET
MARGE
OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 10,1% (-210 PDB) EN 2019
* IMERYS-RÉSULTAT COURANT NET, PART DU GROUPE, PAR ACTION
EN
BAISSE DE - 22,3 % À 3,50 EUROS, RESULT NET PDG EN BAISSE DE
78,3%
* IMERYS-DIVIDENDE PROPOSE STABLE A 2,15 EUROS PAR ACTION
* IMERYS-LE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL, ALESSANDRO DAZZA,
PRENDRA
SES FONCTIONS LE 17 FÉVRIER
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(Rédaction de Paris)