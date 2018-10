COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, 5 OCTOBRE 2018

Imerys est récompensé par l'Association des Minéraux Industriels (IMA) pour Imergard™ WP, son innovation à base de perlite pour lutter contre le paludisme

Le 4 octobre 2018, pour la troisième année consécutive, Imerys a reçu le prix de l'innovation de l'Association des Minéraux Industriels (IMA) pour ImergardTM WP, un traitement contre le paludisme à base de perlite. Ce produit, qui se présente sous la forme d'une poudre humide, est pulvérisé sur les murs, afin de tuer les moustiques qui entrent en contact avec lui. Les insectes sont peu susceptibles de devenir résistants à ses effets, ce qui lui confère un avantage par rapport aux offres concurrentes.

Chaque année, près de 450 000 personnes meurent du paludisme, dont 290 000 enfants de moins de 5 ans. Bien que les insecticides traditionnels aient contribué à réduire ce taux de mortalité au cours des dernières années, les moustiques deviennent de plus en plus résistants à ces traitements. Les équipes Innovation d'Imerys ont donc développé un produit qui permet au Groupe de se positionner dans un secteur très contrôlé et d'apporter une solution efficace face à un problème de santé majeur en Afrique Sub-Saharienne.

Imerys avait déjà reçu le prix de l'innovation de l'Association des Minéraux Industriels en 2016 pour ImerCare P-Scrub, un produit respectueux de l'environnement à base de perlite, alternative aux microbilles de plastiques ; et en 2014, pour ImerPlast, une solution minérale qui permet d'augmenter le taux de recyclage des polymères.

A propos d'Imerys

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et 18,000 salariés en 2017, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.