Imerys étoffe marginalement ses gains sur le troisième trimestre

Paris (awp/afp) - Le groupe de minéraux industriels Imerys a précisé mercredi son objectif annuel, en publiant un bénéfice net de 96 millions d'euros, en hausse de 0,4% pro forma au troisième trimestre, dans des conditions de marché plus difficiles.

Imerys prévoit désormais un bénéfice courant net en hausse de "près de 7%" en 2018. Dans ses prévisions fin juillet, le groupe visait une progression "de l'ordre de 7%" de ce chiffre.

Les ventes du troisième trimestre s'élèvent à 1,15 milliard d 'euros, en hausse pro forma de 4,6% (et de 3,1% à périmètre et changes constants), a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ce résultat est inférieur au consensus établi par Bloomberg qui tablait sur 1,23 milliard d'euros.

Les volumes sont en légère baisse (-0,9%), compensés par la hausse des prix de vente, face à l'augmentation des matières premières.

Imerys "continue à afficher une progression de ses résultats sur les 9 premiers mois, grâce notamment à un prix-mix favorable alors que les conditions de marché sont devenues plus difficiles au troisième trimestre", a commenté le directeur général Conrad Keijzer, cité dans le communiqué.

Les volumes ont souffert du "ralentissement inattendu de certains marchés", a expliqué le groupe. Cela concerne en particulier l'automobile en Europe et le graphite en Chine.

"Ce ralentissement s'inscrit dans un contexte de conjoncture économique mondiale qui est devenu plus incertain", mais "les chiffres sont solides globalement", a dit le directeur financier Olivier Pirotte, lors d'une conférence téléphonique.

"Nous rencontrons un contexte un petit plus difficile sur ce troisième trimestre" et "le quatrième devrait être à l'image de celui-ci", a-t-il estimé.

Compte tenu de cet environnement de marché "un petit peu plus délicat", le groupe "a voulu introduire une petite nuance dans l'objectif de fin d'année", a-t-il poursuivi.

La prévision d'une progression "de l'ordre de 7%" de son bénéfice courant net en 2018 est ainsi devenue "près de 7%".

"Il est beaucoup plus difficile d'avoir une visibilité sur ce que pourrait être, dans ce contexte, le quatrième trimestre", a ajouté le directeur financier, en rappelant aussi que la base de comparaison du deuxième semestre 2017 était plus élevée.

Les marchés concernés par le ralentissement du troisième trimestre (automobile, graphite en Chine) ont pesé sur la performance du groupe. La marge opérationnelle a reculé d'un point au troisième trimestre, à 12,2%.

Dans ce cadre, le groupe a pris plusieurs "décisions fortes", a dit le directeur financier.

Imerys a décidé de renoncer à son activité en difficulté de "proppants céramiques" (des pièces en céramique utilisées dans l'industrie pétrolière). Le groupe étudie "plusieurs options de désinvestissement".

Il a aussi suspendu la production des activités de graphite naturel en Namibie, dans l'attente de meilleures conditions de marché, tout en préservant ses droits miniers.

Au troisième trimestre, trois des quatre branches d'activité sont en croissance organique, notamment Minéraux de haute résistance (+12,3%) et Filtration et Additifs de performance (+3,7%). La division Solutions pour l'énergie et spécialités, est en repli de 1,2%, toujours en comparable.

La cession de l'activité Toiture, finalisée à la mi-octobre, va permettre au groupe de "se repositionner" et d'"améliorer (son) profil de croissance", a indiqué le directeur financier.

Au cours des 9 premiers mois, le chiffre d'affaires atteint 3,46 milliards d'euros (+9,4% pro forma, dont +4,5% de croissance organique).

Le bénéfice net s'établit à 242 millions d'euros (+10,3% pro forma) et le résultat courant net est en hausse de 9,1% à 266 millions d'euros.

afp/jh