COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, 11 OCTOBRE 2018

Imerys finalise la vente de sa division Toiture

Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de sa division Toiture à une entité affiliée à Lone Star Funds, société internationale de capital investissement, pour une valeur d'entreprise de 1,0 milliard d'euros. Celle-ci correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l'EBITDA 2017.

Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé en 2017, un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, un EBITDA de 113 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 96 millions d'euros avec environ 1 000 employés et 14 usines situées en France.

Cette transaction permet à Imerys d'améliorer son profil de croissance par une plus grande exposition à des marchés et zones géographiques dynamiques tout en renforçant sa structure bilancielle. Le produit net de la vente d'environ 800 millions d'euros réduit le ratio de dette financière nette sur EBITDA pro forma à environ 1,9 fois au 30 juin 2018 (contre 2,5 fois précédemment). Par ailleurs, la plus value nette de cession s'élève à plus de 700 millions d'euros.

Pour mémoire, la division Toiture est comptabilisée depuis le 1er janvier 2018 en tant qu'activité abandonnée, conformément à la norme IFRS 5. Les comptes retraités pour 2017 à la suite de la transaction sont présentés dans le rapport financier semestriel 2018.

A propos d'Imerys

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et 18,000 salariés en 2017, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

Relations Investisseurs/Analystes: Vincent Gouley - + 33 (0)1 4955 6469 finance@imerys.com Contacts Presse: Claire Garnier - + 33 (0)1 4955 6427 Philémon Tassel - + 33 (0)6 3010 9611

www.imerys.com