Imerys : les marges se tiennent au 3e trimestre

31/10/2018

La croissance organique d'Imerys a ralenti au 3e trimestre en raison d'un 'durcissement des conditions de marché' qui devrait se prolonger en fin d'année. Mais les prix se défendrent, la marge résiste et les prévisions annuelles ont à peine été modifiées. De plus, l'activité de proppants céramiques est sur la sellette.



Filiale de GBL, le fournisseur de minéraux industriels a enregistré un CA de 1,15 milliard d'euros au 3e trimestre (T3) 2018, soit + 4,6% en données publiées. Sur neuf mois, les ventes atteignent 3,5 milliards d'euros (+ 9,4%). En données organiques, la croissance était de 4,7%, de 6% au T2 (soit + 5,3% sur le semestre), est revenue à 3,1% au T3.



Mais la marge opérationnelle s'est maintenue à 12,2% au T3, pratiquement comme au 1er semestre (12,3%), quoique ces deux taux reculent sur un an de 50 à 60 points de base. Le groupe évoque 'un effet prix-mix positif de + 105,4 millions d'euros qui compense largement l'augmentation des coûts variables (+ 75,1 millions d'euros, notamment les matières premières et l'énergie)'. Le résultat net part du groupe ressort sur neuf mois à 290 millions d'euros, en hausse de 8,3%. Soit, en données courantes, 3,36 euros par action (+ 8,8%).



Imerys rappelle qu'il a bouclé la cession de sa division Toitures le 11 octobre dernier. De plus, il veut se retirer du marché des proppants céramiques (utilisés notamment par l'industrie pétrolière), ce qui pourrait passer par la cession d'une activité inscrite pour environ 150 millions d'euros au bilan.



Imerys estime que l'orientation de l'activité sera, au 4e trimestre, 'en ligne avec celles du troisième trimestre, marqué par un durcissement des conditions de marché'. En 2018, le résultat net courant pro forma à conditions de marché inchangées, précédemment attendu en hausse 'de l'ordre de 7%', est anticipé en progression 'de près de + 7 %'.





