Imerys : nouvelle organisation en deux segments

27/11/2018 | 13:16

A l'issue d'une revue stratégique approfondie, Imerys annonce une nouvelle organisation, qui prendra effet à compter du 1er décembre 2018, qui sera organisée autour de deux segments 'minéraux de performance' et 'matériaux et solutions haute température'.



Le premier rassemblera trois zones géographiques - Europe, Moyen-Orient-Afrique, Amérique-Asie-Pacifique - et servira le plastique, la peinture et le revêtement, la filtration, les matériaux céramiques, les énergies renouvelables, le papier et le carton.



Le second rassemblera deux domaines d'activité - 'solutions de haute température', et 'réfractaires, abrasifs & construction' - et servira les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.



