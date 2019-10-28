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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Imerys    NK   FR0000120859

IMERYS

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Imerys : prévoit une baisse de 20% de son bénéfice net part du groupe en 2019

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28/10/2019 | 17:55

28 octobre (Reuters) - Imerys SA:

* IMERYS-RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN RECUL DE -15,7 % SUR LES NEUF PREMIERS MOIS (- 19,8 % AU TROISIÈME TRIMESTRE) SOUSLEFFET DE LA CHUTE DES VOLUMES

* IMERYS- LE RÉSULTAT COURANT NET,PART DU GROUPE, POUR L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE 2019 DEVRAIT BAISSER D'ENVIRON 20 %PAR RAPPORT À 2018

* IMERYS- CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE - 2,7 % ÀPÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS (- 5,1 % AUTROISIÈME TRIMESTRE), DANS UN ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ PLUS DIFFICILE

* IMERYS-LE BÉNÉFICE NET S'EST ÉLEVÉ À 160 MLNS SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2019 CONTRE 242 MLNS SUR LA MÊME PÉRIODE EN 2018 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting By Nicolas Delame)

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Dette 2019 1 413 M
Rendement 2019 6,31%
PER 2019 11,2x
PER 2020 9,29x
VE / CA2019 0,92x
VE / CA2020 0,89x
Capitalisation 2 759 M
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Olivier Pirotte Chief Financial Officer
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