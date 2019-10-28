Imerys : prévoit une baisse de 20% de son bénéfice net part du groupe en 2019

28 octobre (Reuters) - Imerys SA:
* IMERYS-RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN RECUL DE -15,7 %
SUR LES
NEUF PREMIERS MOIS (- 19,8 % AU TROISIÈME TRIMESTRE) SOUSLEFFET
DE LA CHUTE DES VOLUMES
* IMERYS- LE RÉSULTAT COURANT NET,PART DU GROUPE, POUR
L'ENSEMBLE
DE L'EXERCICE 2019 DEVRAIT BAISSER D'ENVIRON 20 %PAR RAPPORT À
2018
* IMERYS- CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE - 2,7 % ÀPÉRIMÈTRE
ET
TAUX DE CHANGE CONSTANTS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS (- 5,1 %
AUTROISIÈME TRIMESTRE), DANS UN ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ PLUS
DIFFICILE
* IMERYS-LE BÉNÉFICE NET S'EST ÉLEVÉ À 160 MLNS SUR LES 9
PREMIERS MOIS DE 2019 CONTRE 242 MLNS SUR LA MÊME PÉRIODE EN
2018
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Reporting By Nicolas Delame)