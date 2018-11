Imerys : réorganise ses activités en deux grands pôles

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de minerais Imerys a dévoilé lundi une réorganisation de ses activités en deux grands pôles avec pour conséquence une refonte de son comité exécutif.

La nouvelle organisation, qui prendra effet à compter du 1er décembre 2018, vise à accélérer la croissance organique du groupe après la vente du pôle toiture au fonds Lone Star, finalisée mi-octobre pour 1 milliard d'euros.

"Notre nouvelle organisation, construite autour de nos marchés clés, permettra à Imerys d'atteindre son plein potentiel en matière de croissance organique et d'améliorer encore sa compétitivité pour créer durablement de la valeur. Dans un environnement concurrentiel, cette organisation avec moins de niveaux de management nous rapprochera de nos clients et permettra de répondre plus efficacement à leurs besoins", a déclaré le directeur général du groupe, Conrad Keijzer, cité dans un communiqué.

Dans le détail, le segment Minéraux de Performance servira les industries du plastique, de la peinture et du revêtement, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton. Il se décomposera en trois domaines d'activité géographiques -- Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC)- avec pour chaque zone un vice-président.

Le segment Matériaux et Solutions Haute Température s'adressera quant à lui aux marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment. Il se décomposera en deux branches dotées chacune de leur vice-président, les Solutions Haute Température et les Réfractaires, Abrasifs & Construction.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

