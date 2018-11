COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS, 26 NOVEMBRE 2018

Imerys simplifie son organisation pour encore mieux répondre aux besoins des clients

A l'issue d'une revue stratégique approfondie, Imerys annonce la mise en place de changements dans son organisation managériale, afin de se concentrer davantage sur les besoins du marché et d'accompagner le repositionnement réussi du Groupe sur les spécialités minérales pour l'industrie.

La nouvelle organisation, qui prendra effet à compter du 1er décembre 2018, sera organisée autour de deux ​

segments, regroupant cinq domaines d'activité nouvellement créés autour de nos principaux marchés. Les Directeurs opérationnels et fonctionnels de ces cinq domaines d'activité seront directement rattachés au Directeur Général :

● Le segment Minéraux de Performance ​rassemblera trois domaines d'activité géographiques - Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Amérique et Asie-Pacifique (APAC) - et servira les industries du plastique, de la peinture et du revêtement, de la filtration, des matériaux céramiques, des énergies renouvelables, du papier et du carton.

● Le segment Matériaux et Solutions Haute Température r​ assemblera deux domaines d'activité - Solutions de Haute Température, et Réfractaires, Abrasifs & Construction - et servira les marchés des réfractaires, de la fonderie, des métaux, des abrasifs et de la chimie du bâtiment.

Pour Conrad Keijzer, Directeur Général :

« Notre nouvelle organisation, construite autour de nos marchés clés, permettra à Imerys d'atteindre son plein potentiel en matière de croissance organique et d'améliorer encore sa compétitivité pour créer durablement de la valeur. Dans un environnement concurrentiel, cette organisation avec moins de niveaux de management nous rapprochera de nos clients et permettra de répondre plus efficacement à leurs besoins. Afin d'accompagner cette nouvelle structure, nous avons nommé un nouveau Comité Exécutif et déploierons un plan de mise en œuvre au cours des prochains mois. Pleinement soutenu par le Conseil d'Administration, j'ai confiance en la capacité d'Imerys à concrétiser son ambition de renforcer sa position de leader mondial incontesté des spécialités minérales, avec des opérations de premier ordre, reposant sur l'excellence commerciale et l'innovation tournée vers le marché. »

Le nouveau Comité Exécutif est composé de (cf. annexe) :

● Conrad Keijzer, Directeur Général ;

● Olivier Pirotte, Directeur Financier ;

● Philippe Bourg, Vice-Président Réfractaires, Abrasifs & Construction ;

● Michel Cornelissen, Vice-Président Solutions de Haute Température ;

● Guillaume Delacroix, Vice-Président Minéraux de Performance EMEA ;

● Cyril Giraud, Vice-Président Minéraux de Performance APAC ;

● Jim Murberger, Vice-Président Minéraux de Performance Amérique ;

● Frédérique Berthier-Raymond, Directrice Juridique Groupe ;

● Jean-François Claver, Directeur Industriel ;

● Olivier Hautin, Directeur Stratégie ;

● Vincent Lecerf, Directeur des Ressources Humaines ;

● Thierry Materne, Directeur Innovation.

Les résultats annuels de l'exercice au 31 décembre 2018 seront présentés sur la base de l'organisation actuelle.

La nouvelle organisation à deux segments sera prise en compte dans l'information financière dès 2019.

Imerys organisera une Journée Investisseurs au deuxième trimestre 2019.

ANNEXE Biographies

Conrad Keijzer, Directeur Général Frédérique Berthier-Raymond, Directrice Juridique Groupe Nommé Directeur Général le 4 mai 2018, Conrad a rejoint Imerys en mars 2018 après avoir été membre du conseil d'administration d'AkzoNobel NV et dirigé la division Performance Coatings. Auparavant, il a occupé de nombreux postes de management au sein de différentes activités chez AkzoNobel, notamment aux États-Unis, au Mexique, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Il a suivi le Advanced Management Program à Harvard Business School aux États-Unis et est titulaire d'un Master d'Ingénierie industrielle de l'Université de Twente aux Pays-Bas. Après avoir exercé durant dix ans le poste d'avocate spécialisée dans les fusions et acquisitions dans des cabinets parisiens, dont Latham & Watkins, Frédérique a rejoint Imerys en 2008 en tant que Responsable Juridique Fusions & Acquisitions. En 2014, elle a été nommée Directrice Juridique adjointe du groupe. Elle devient, le 26 novembre 2018, Directrice Juridique Groupe. Philippe Bourg, Vice-Président Réfractaires, Abrasifs & Construction Jean-François Claver, Directeur Industriel Après avoir débuté sa carrière au sein de la société Occidental Industries en tant qu'Ingénieur commercial, où il était basé en Europe et en Asie, Philippe a rejoint Imerys en 1996. Il a d'abord occupé les postes d'Ingénieur Technico-Commercial et de Directeur Commercial au sein de la division Réfractaires. En 2010, il a été nommé Directeur Commercial de la division Céramiques et, en 2014, Vice-Président et Directeur Général de cette même division. Depuis 2017, Philippe supervise également l'activité du Kaolin au Royaume-Uni. Il est nommé Vice-Président Réfractaires, Abrasifs & Construction le 26 novembre 2018. Entré chez Imerys en 2015 en tant que Directeur des Opérations Minières et Industrielles, il est nommé Directeur Industriel du Groupe en octobre 2016. Il a précédemment exercé des fonctions de management industriel chez Pechiney pendant près de 16 ans, puis dans plusieurs autres groupes industriels internationaux (Alcan, Vallourec, Lafarge, Etex). Michel Cornelissen, Vice-Président Solutions de Haute Température Guillaume Delacroix, Vice-Président Minéraux de Performance EMEA Michel a débuté sa carrière au sein du Groupe Prayon-Rupel (produits chimiques) en tant qu'Ingénieur Commercial. Depuis son arrivée chez Imerys en 1991, il a occupé divers postes à responsabilité dans les domaines des Ventes et du Marketing, du Développement Commercial et de Direction Générale, au sein de plusieurs divisions. En 2014, il a rejoint Imerys Refractory Minerals en tant que Directeur Général pour l'Amérique du Nord. En 2017, Michel a été nommé Vice-Président et Directeur Général de la division des Réfractaires Monolithiques (Calderys). Michel est nommé Vice-Président Solutions de Haute Température le 26 novembre 2018. Guillaume a rejoint Imerys en 2004 en tant que Directeur de la Stratégie et du Développement, après avoir débuté sa carrière à Londres en tant qu'associé de la banque d'investissement Credit Suisse. Depuis, il a occupé des postes de Direction Générale aux responsabilités croissantes, notamment dans le marché des Minéraux pour Réfractaires. En 2016, il a été nommé Vice-Président et Directeur Général de la division Métallurgie. Guillaume est nommé Vice-Président Minéraux de Performance EMEA le 26 novembre 2018.

Avant de rejoindre Imerys en 1998, Cyril a débuté sa carrière dans le capital risque. Chez Imerys, il a occupé différents postes de Stratégie & Développement, Finance & Contrôle et Gestion de projet, sur de nombreux marchés en Europe et en Asie. En 2014, Cyril a été nommé Directeur Général de la division Carbonates en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Cyril est nommé Vice-Président Minéraux de Performance APAC le 26 novembre 2018.

Entré chez Imerys en 1995 après avoir débuté sa carrière dans le conseil en stratégie chez Mars & Co, Olivier est tout d'abord responsable de la Stratégie & Développement pour le Groupe. Après avoir occupé des fonctions de direction de plusieurs départements opérationnels, il est successivement nommé à la tête de différentes branches : Pigments pour Papier & Emballage, Minéraux pour Céramiques/ Réfractaires/ Abrasifs & Fonderie, Solutions pour l'Énergie & Spécialités. En octobre 2016, il prend en charge la direction de la Stratégie, des Fusions & Acquisitions et du Développement International tout en conservant la supervision de la division Solutions pour l'Énergie Pétrolière.

Vincent Lecerf, Directeur des Ressources HumainesThierry Materne, Directeur Innovation

Vincent a rejoint Imerys en tant que Directeur des Ressources Humaines du Groupe en janvier 2017. Après avoir occupé divers postes de direction des ressources humaines pour les groupes Valeo, Poclain Hydraulics, Rhodia et Norbert Dentressangle, il était depuis 2008 directeur des Ressources Humaines et membre du directoire de Tarkett.

Thierry a rejoint Imerys en juin 2016 en tant que Directeur de l'Innovation du Groupe. Précédemment, il a passé plus de 11 ans dans des fonctions de recherche et développement chez Goodyear Tire & Rubber en Europe et aux Etats-Unis, avant d'exercer des responsabilités dans l'Innovation chez Dow Corning puis à la tête de Sabic Innovative Plastics (ex-GEPlastics).

Jim Murberger, Vice-Président Minéraux de Performance Amérique

Olivier Pirotte, Directeur Financier

Jim a rejoint Imerys en 1996 après avoir débuté sa carrière dans l'industrie des produits alimentaires et des boissons, où il a occupé des postes de direction chez Frito-Lay et Kraft Foods. Depuis son arrivée chez Imerys, il a occupé divers postes à responsabilité au sein des Opérations, de la Chaîne d'approvisionnement, du Marketing et de la Direction Générale. En 2016, il a été nommé Vice-Président et Directeur Général de la division Filtration. Jim est nommé Vice-Président Minéraux de Performance Amérique, le 26 novembre 2018.

Olivier a rejoint Imerys en juin 2015 en qualité de Directeur Financier du Groupe. Olivier était précédemment membre du Comité Exécutif du Groupe Bruxelles Lambert où, pendant presque 20 ans, il a occupé divers postes de directions dont Directeur des Investissements puis Directeur Administratif et Financier. Auparavant, il a exercé divers postes de direction au Cabinet Arthur Andersen.

A propos d'Imerys

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et 18 000 salariés en 2017, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.