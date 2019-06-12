Imerys : veut accélérer sa croissance organique d'ici à 2022

12 juin (Reuters) - Imerys a annoncé mercredi dans
un communiqué :
* LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE TRANSFORMATION DU
GROUPE
"CONNECT & SHAPE" DANS LE CADRE DE SON PLAN STRATÉGIQUE
2019-2022.
* IMERYS A L'AMBITION D'ACCÉLÉRER PROGRESSIVEMENT SA
CROISSANCE
ORGANIQUE POUR ATTEINDRE LE NIVEAU DES MARCHÉS SOUS-JACENTS
D'ICI 2022.
* LA CROISSANCE ESTIMÉE DES MARCHÉS SOUS-JACENTS DU GROUPE
EST
ESTIMÉE À ENVIRON 2% PAR AN DANS DES CONDITIONS DE MARCHÉ
NORMALES.
* IMERYS VISE 100 MILLIONS D'EUROS D'ÉCONOMIES DE COÛTS EN
2022.
* LE GROUPE VISE UNE HAUSSE DE 200 POINTS DE BASE DE SA
MARGE
D'EBITDA COURANTE EN 2022 PAR RAPPORT À 2018.
* IMERYS PRÉVOIT DES INVESTISSEMENTS ANNUELS COMPRIS ENTRE
300 ET
350 MILLIONS D'EUROS D'ICI 2022.
* IMERYS VISE UNE CROISSANCE DE SON DIVIDENDE EN LIGNE AVEC
CELLE
DU RÉSULTAT COURANT NET PAR ACTION, AVEC "UN TAUX DE
DISTRIBUTION FLEXIBLE".
Le communiqué : https://bit.ly/2IbRyLp
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(Benjamin Mallet)