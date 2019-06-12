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Imerys : veut accélérer sa croissance organique d'ici à 2022

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12/06/2019 | 17:55

12 juin (Reuters) - Imerys a annoncé mercredi dans un communiqué :

* LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE TRANSFORMATION DU GROUPE "CONNECT & SHAPE" DANS LE CADRE DE SON PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022.

* IMERYS A L'AMBITION D'ACCÉLÉRER PROGRESSIVEMENT SA CROISSANCE ORGANIQUE POUR ATTEINDRE LE NIVEAU DES MARCHÉS SOUS-JACENTS D'ICI 2022.

* LA CROISSANCE ESTIMÉE DES MARCHÉS SOUS-JACENTS DU GROUPE EST ESTIMÉE À ENVIRON 2% PAR AN DANS DES CONDITIONS DE MARCHÉ NORMALES.

* IMERYS VISE 100 MILLIONS D'EUROS D'ÉCONOMIES DE COÛTS EN 2022.

* LE GROUPE VISE UNE HAUSSE DE 200 POINTS DE BASE DE SA MARGE D'EBITDA COURANTE EN 2022 PAR RAPPORT À 2018.

* IMERYS PRÉVOIT DES INVESTISSEMENTS ANNUELS COMPRIS ENTRE 300 ET 350 MILLIONS D'EUROS D'ICI 2022.

* IMERYS VISE UNE CROISSANCE DE SON DIVIDENDE EN LIGNE AVEC CELLE DU RÉSULTAT COURANT NET PAR ACTION, AVEC "UN TAUX DE DISTRIBUTION FLEXIBLE". Le communiqué : https://bit.ly/2IbRyLp Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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EBIT 2019 544 M
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Dette 2019 1 285 M
Rendement 2019 5,41%
PER 2019 9,49
PER 2020 8,76
VE / CA 2019 0,96x
VE / CA 2020 0,92x
Capitalisation 3 176 M
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Ian Gallienne Non-Independent Director
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