Ouverture position short a €46.6 Baissier Cours d'entrée : 46.5 | Objectif : 44 Je viens d'ouvrir une position short via IG sur le bid a 46.60.



1/ La valeur a fortement progresse de €40 a €46 cet ete alors que les valeurs industrielles ont marque le pas.



2/ Des profit warning sur les 10 derniers jours par Cookson & Morgan Crucible citant un fort ralentissement en Septembre de leur marches finaux. Je m'attendrais a ce que Mersen fasse de meme (€23.3 a l'heure actuelle). Sur le segment non industiel, les mises en chantiers en France sont en contraction et le seront en 2013 je le pense.



3/ Le dossier est correctement valorise par rapport aux pairs de maniere relative (materiaux specialises) qui se traitent a des PE 10x pour des marges de 12-13%.



4/ Enfin en derniere confirmation, le cours a atteint les objectifs de cours des analystes et je le vois mal les remonter dans le contexte actuel.





Je me souhaite bonne chance.

