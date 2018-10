Immersion : Rapport financier

Rapport Financier Annuel 2017-2018

DU 7 DECEMBRE 2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

1. Présentation de la Société

La Société a pour activité principale l'importation, l'intégration et la distribution de matériels dédiés à la technologie de la réalité virtuelle exploitant d'appareils automatiques notamment en relation avec la 3D.

La Société employait au 30 septembre 2018, 46 salariés (équivalent temps plein).

2. Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 30 juin 2018, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires de la société est resté stable permettant un retour au bénéfice. Les charges si elles ont étéstables restent toutefois restées élevées. Le marché sur lequel opère la Société reste complexe.

La société conserveun niveau d'activité proche de celui enregistré sur l'exercice 2015.La reprise de l'activité des donneurs d'ordres'est confirmée.

La bonne maîtrise des charges combinée à une stabilisation du chiffre d'affaires permet à la Société d'atteindre un équilibre d'exploitation.

Aucours de l'exercice clos, la Société a installé 66 licences Shariiing, sa solution de collaboration, contre 33 au cours de l'exercice clos le 30 juin 2017, soit une augmentation de 100 % confirmant l'accélération dudéploiement commercial de son logiciel.

La variété des domaines d'activité des nouveaux clients se confirme au cours de cet exercice.

3. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

4. Activités en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société acontinué d'engagerdes dépenses de recherche et de développement. Notre pôle recherche et développement continue de travailler sur de nouvelles solutions de réalité virtuelle et continue le développement de Shariiing. Durant la période, la Société a remporté deux nouveaux projets de recherche et deux nouveaux dépôts de brevets ont été effectués en termes de propriété intellectuelle. Les frais engagés par la Société sont subventionnés en partie.

5. Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Le début de l'exercice 2018-2019 nous semble confirmer la tendance observée au cours du dernier exercice clos. Nous espéronsaugmenter le chiffre d'affaires de la Société. Nous poursuivons notre politique de maîtrise des coûts afin d'améliorer la rentabilité de la Société

6. Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et clients

Délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

Echéances 30 juin 2018 30 juin 2017 Echues 72 % 58 % A 30 jours 26 % 28 % A 60 jours 2 % 14 % A 90 jours 0 % 0 %

Délais de paiement des clients

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des créances à l'égard des clients se décompose, par date d'échéance, comme suit :