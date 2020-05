COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information réglementée

Bruxelles, le 28 mai 2020 à 13h00

Immobel paie un dividende de 2,66 EUR

par action en circulation

Pour l'année 2019, le Conseil d'Administration a proposé le versement

d'un dividende de 2,66 EUR par action en circulation.

Suite aux résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire de ce jour, un dividende de 2,66 EUR par action en circulation sera mis en paiement contre remise du coupon n°30, à partir du 4 juin prochain.

Les actions vendues par Immobel dans le cadre d'un placement privé le 13 mai dernier donneront pleinement droit au dividende attribué pour l'exercice 2019. À 2,66 EUR brut par action, le montant total de distribution du dividende sera de 25.527.275,20 EUR.

Le paiement du dividende s'effectuera aux guichets de BNP Paribas Fortis (agent payeur principal), ING Belgique, Banque Degroof Petercam et KBC Banque.

Date de détachement (ex-date) : 2 juin 2020

(ex-date) : 2 juin 2020 Date d'enregistrement (record date) : 3 juin 2020

Date de paiement (payment date) : 4 juin 2020.

Pour plus d'informations :

Karel Breda *, Chief Financial Officer +32 (0)2 422 53 50 Karel.breda@immobelgroup.com

* représentant permanent de KB Financial Services bv

A propos d'Immobel

Immobel est le plus grand promoteur immobilier coté en bourse en Belgique. Le Groupe, dont l'origine remonte à 1863, est aujourd'hui spécialisé dans des projets innovants, à grande échelle, et en adéquation avec le style de vie de l'utilisateur d'aujourd'hui. L'entreprise développe des biens immobiliers mixtes avec différentes fonctions : résidentielle, professionnelle, commerciale, ou hôtelière. Enfin, elle est également active dans les lotissements. Avec un portefeuille de plus de 1 200 000 m² de développement de projets dans 6 pays (Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Pologne, France, Espagne, Allemagne), Immobel occupe une position de premier plan dans le paysage immobilier européen. Le Groupe vise la durabilité en matière de développement urbain. En outre, il cède une partie de ses bénéfices à des associations caritatives dans le domaine de la santé, de la culture et de l'inclusion sociale. Immobel compte environ 200 talents engagés au quotidien. Pour plus d'informations : www.immobelgroup.com