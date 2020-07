IMMOBILIÈRE DASSAULT : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC ODDO & CIE

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault (Paris:IMDA) à Oddo & Cie, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Titres : 2 850

Euros en espèces : 219 893,9

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 5 149 titres 332 494,4 € 269 transactions VENTE 4 842 titres 353 671,7 € 325 transactions

Il est rappelé qu'au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Titres : 2 543

Euros en espèces : 198 716,58

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

Titres : 2 600

Euros en espèces : 196 658,00

À propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d’hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2019, le patrimoine était composé de 21 actifs d’une valeur totale s’élevant à 714,3 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d’Euronext Paris

ISIN : FR0000033243

Reuters: IMDA.PA - Bloomberg: IMDA FP

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 269 5 149 332 494.4 325 4 842 353 671.7 2/1/2020 1 1 70 4 76 5 320.0 3/1/2020 5 51 3 506.5 1 1 69 6/1/2020 1 1 69.5 6 69 4 795.5 7/1/2020 3 33 2 274.5 1 1 70 8/1/2020 2 26 1 794.5 1 1 69.5 9/1/2020 2 26 1 794.0 2 26 1 806.5 10/1/2020 1 1 69 3 26 1 794.0 13/01/2020 1 1 68.5 3 44 3 044.5 14/01/2020 1 1 70 3 26 1 820.0 15/01/2020 1 1 69.5 4 26 1 807.0 16/01/2020 1 1 69 9 127 8 931.0 17/01/2020 6 76 5 481.5 1 1 73.5 20/01/2020 1 1 72 5 76 5 609.5 21/01/2020 2 76 5 699.0 9 194 14 967.0 22/01/2020 1 84 6 300.0 2 32 2 464.0 23/01/2020 1 70 5 250.0 0 0 0 24/01/2020 1 50 3 750.0 2 50 3 850.0 27/01/2020 0 0 0 2 50 3 875.0 28/01/2020 0 0 0 1 1 77.5 31/01/2020 0 0 0 1 1 77 3/2/2020 0 0 0 1 100 7 800.0 5/2/2020 0 0 0 2 20 1 560.0 6/2/2020 0 0 0 6 150 11 700.0 7/2/2020 0 0 0 14 325 25 851.5 10/2/2020 0 0 0 9 375 31 050.0 11/2/2020 0 0 0 19 320 27 210.5 12/2/2020 0 0 0 1 75 6 412.5 13/02/2020 0 0 0 8 133 11 404.5 14/02/2020 0 0 0 1 25 2 175.0 17/02/2020 0 0 0 14 142 12 617.5 18/02/2020 0 0 0 1 7 637 19/02/2020 0 0 0 10 83 8 081.0 20/02/2020 0 0 0 2 10 965 11/3/2020 2 70 5 250.0 0 0 0 12/3/2020 23 625 44 235.0 0 0 0 13/03/2020 1 1 62 2 26 1 749.5 16/03/2020 17 373 23 496.5 1 1 67.5 17/03/2020 18 422 26 546.0 1 1 65 18/03/2020 9 338 20 018.5 4 56 3 691.5 19/03/2020 12 301 17 963.0 1 1 61 20/03/2020 8 248 15 030.0 3 47 3 008.0 23/03/2020 2 51 3 010.0 4 71 4 420.0 24/03/2020 3 101 6 112.0 4 42 2 660.0 25/03/2020 1 1 63.5 5 186 11 911.0 26/03/2020 2 4 253.5 1 1 64.5 27/03/2020 4 109 6 923.5 2 9 593.5 30/03/2020 2 100 6 150.0 1 9 558 31/03/2020 0 0 0 1 50 3 100.0 1/4/2020 1 1 64 3 95 6 080.0 2/4/2020 1 1 62 2 51 3 212.0 3/4/2020 3 52 3 257.4 3 52 3 380.0 6/4/2020 1 1 64 4 121 7 834.0 7/4/2020 12 271 16 929.2 1 1 64 8/4/2020 3 51 3 112.2 1 1 62.2 9/4/2020 2 7 420 3 57 3 530.8 14/04/2020 1 1 63 2 2 126 15/04/2020 4 79 4 883.0 3 10 630 16/04/2020 1 1 61.8 3 19 1 174.2 17/04/2020 1 1 62.2 1 1 62.2 20/04/2020 1 1 63 3 51 3 213.0 21/04/2020 2 4 248.8 1 1 62.8 22/04/2020 1 1 62.4 5 54 3 400.8 23/04/2020 2 2 125.2 1 1 62.6 24/04/2020 3 100 6 220.6 1 1 63 27/04/2020 2 4 248.2 2 4 251.2 28/04/2020 3 51 3 172.8 1 1 62.8 29/04/2020 1 1 62.2 1 1 62.2 30/04/2020 1 1 62.8 3 51 3 202.8 4/5/2020 4 92 5 720.6 2 2 126.6 5/5/2020 1 1 62.4 5 46 2 870.4 6/5/2020 1 1 62.8 1 1 62.8 7/5/2020 1 1 62.4 3 35 2 204.4 8/5/2020 4 106 6 635.0 1 1 63 11/5/2020 2 51 3 163.0 2 7 441 12/5/2020 3 61 3 723.4 1 1 61.4 13/05/2020 5 105 6 419.2 2 2 125.6 14/05/2020 1 1 61 1 1 61 15/05/2020 1 1 61.8 3 74 4 632.4 18/05/2020 3 15 933.6 2 51 3 222.8 19/05/2020 3 51 3 233.6 1 1 63.6 20/05/2020 3 51 3 213.2 1 1 63.2 21/05/2020 1 1 62.4 1 1 62.4 22/05/2020 3 81 5 012.2 3 31 1 931.2 25/05/2020 4 51 3 162.6 2 9 565 26/05/2020 1 1 62.2 3 19 1 195.0 27/05/2020 1 1 62.6 9 171 10 892.8 28/05/2020 4 51 3 264.8 5 126 8 214.8 29/05/2020 1 1 67 10 151 10 172.6 1/6/2020 1 1 66.2 3 8 535.2 2/6/2020 1 1 66 9 104 7 041.0 3/6/2020 4 68 4 585.0 1 1 69 4/6/2020 1 1 68 1 1 68 5/6/2020 1 1 67.4 4 51 3 457.4 8/6/2020 2 11 755 2 51 3 519.0 9/6/2020 2 51 3 469.6 3 61 4 245.6 10/6/2020 1 1 67.8 2 29 1 994.2 11/6/2020 2 24 1 632.0 1 1 68 12/6/2020 2 51 3 417.4 2 51 3 457.4 15/06/2020 3 74 4 954.2 2 31 2 107.8 16/06/2020 1 1 66.8 1 1 66.8 17/06/2020 2 51 3 396.8 3 39 2 612.8 18/06/2020 4 102 6 702.6 1 1 66.6 19/06/2020 1 1 66.2 3 6 399.6 22/06/2020 2 51 3 376.8 1 1 66.8 23/06/2020 5 46 3 010.6 1 1 65.8 24/06/2020 1 1 66 1 1 66 25/06/2020 2 10 652 1 1 65.2 26/06/2020 1 1 65.8 1 1 65.8 29/06/2020 1 1 65.4 1 1 65.4 30/06/2020 1 1 65.2 1 1 65.2

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200703005269/fr/