IMMOBILIERE DASSAULT : progression du bénéfice net en 2018

Immobilière Dassault vient de dévoiler ses résultats 2018. Ainsi, la foncière a enregistré un bénéfice net de 29,94 millions d’euros (contre 28,51 millions en 2017) et un cash-flow courant (hors variation BFR) de 8,96 millions d’euros (contre 12,08 millions en 2017). De son côté, l’ANR ajusté (hors droits) ressort à 57,36 euros par action l’an dernier, contre 54,34 euros en 2017. Quant à eux, les revenus locatifs se sont établis 14,77 millions d’euros, en baisse de 8,25%.Compte tenu de ces performances, la foncière proposera un dividende ordinaire de 1,24 euro par action, avec option de paiement en actions.Concernant ses perspectives 2019, Immobilière Dassault entend " poursuivre une stratégie d'investissement suivant ses critères d'acquisition sélectifs portant sur des actifs de bureaux et de commerces sur les meilleures adresses parisiennes ".Elle adoptera une politique de grande prudence du fait de l'extrême compétitivité qui existe sur ce créneau et de la baisse constante des taux de rendement qui s'en suit. Compte-tenu du caractère concurrentiel du marché, elle orientera également ses acquisitions sur des actifs complexes nécessitant un travail d'asset management et de restructuration, porteurs de création de valeur à moyen terme.Enfin, Immobilière Dassault poursuivra " la politique de valorisation de son patrimoine afin de maintenir son rendement au meilleur niveau ".