Immobiliere Dassault : A suivre aujourd'hui

Immobilière Dassault a publié les résultats de son 1er semestre 2018. Le résultat opérationnel s'établit à 12,055 millions d'euros, contre 18,242 millions d'euros à données comparables un an plus tôt. Les revenus locatifs s’inscrivent en baisse de 16,9% à 6,64 millions d'euros, en raison principalement du départ de locataires. Le cash-flow courant hors variation du BFR au 30 juin 2018 s’élève à 4,283 millions d'euros contre 5,835 euros au 30 juin 2017.Immobilière Dassault a poursuivi le développement des ses projets qui importent temporairement ses revenues locatifs du fait des décisions de vacance volontaire affectant certains immeubles.Au mois de mai 2018, la société a distribué un dividende au titre de 2017 d'un montant total d'environ 8 millions d'euros (soit 1,24 euro par action), payé à 94,94% en actions nouvelles au prix de 41,48 euros par action, le solde étant payé en numéraire (0,4 million).L'ANR EPRA hors droits par action s'élève à 54,41 euros contre 54,34 euros au 31 décembre 2017, soit une légère progression de +0,13%.Le cours de l'action au 29 juin 2018, à 47,80 euros fait ressortir une décote de 12,1% par rapport à l'ANR EPRA.ANR (Actif net Réévalué)Au contraire de l'Actif Net Comptable, l'Actif Net Réévalué d'une entreprise se base sur la valeur vénale et non comptable des biens détenus.Calculé en soustrayant de la somme des actifs non retraités de la société, l'ensemble des dettes contractées, l'Actif Net Comptable ou ANC n'est utilisé qu'à titre d'information car il ne correspond pas à la réalité des actifs de l'entreprise.