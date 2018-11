Immobiliere Dassault : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Immobilière Dassault a acquis auprès d’un OPCI géré par Weinberg Capital Partners, 95% du capital de la société CPPJ. Cette dernière est propriétaire d’un portefeuille composé principalement de commerces, notamment du Passage Jouffroy situé sur les Grands Boulevards (Paris 9ème), dans le prolongement du Passage des Panoramas et avant le Passage Verdeau.Dans cette transaction, les actifs de la société CPPJ sont valorisés pour un montant de 145 millions d'euros. Immobilière Dassault détiendra 95% de la société CPPJ qui sera consolidée dans les comptes à compter de ce jour (lundi 26 novembre 2018).Immobilière Dassault conservera la dette financière existante de la société CPPJ qui s'élève à 62 millions d'euros et la ligne de financement des travaux de 16 millions d'euros.Cette acquisition sera entièrement financée par les crédits revolving déjà mis en place par Immobilière Dassault et une nouvelle ligne de financement à taux fixe d'un montant de 35 millions d'euros. " De fait, elle n'entraînera aucune dilution pour l'actionnaire d'Immobilière Dassault ", précise la foncière.