Immobiliere Dassault : Revenus locatifs du T1 2019 en hausse de +48% à 5,0 M

COMMUNIQUE DE PRESSE

Revenus locatifs du 1er trimestre 2019 en hausse de +48% à 5,0 M€

Paris, le 19 avril 2019 - 18h00 (CEST) :

En milliers d'euros

Revenus locatifs

T1 2019 5 036

T1 2018 3 405

Revenus locatifs à périmètre constant

3 908

3 405

Var. % +48,0% +14,8%

Les revenus locatifs du 1er trimestre 2019 s'élèvent à 5,0 M€, en progression de +48% par rapport au 1er trimestre 2018. Cette forte hausse est principalement le résultat de l'acquisition en novembre 2018 de la société C.P.P.J. qui détient un portefeuille immobilier de première qualité, comprenant notamment le passage Jouffroy, Paris 9ème.

À périmètre constant, hors acquisition, les revenus locatifs du 1er trimestre 2019 s'inscrivent en hausse de 14,8% à 3,9 M€, principalement sous l'effet d'une relocation, à partir du 2nd semestre 2018, des surfaces commerciales et d'une partie des bureaux de l'immeuble du 127 avenue des Champs-Élysées,

Paris 8ème. La vacance locative de l'immeuble du 36 avenue Pierre 1er de Serbie, Paris 8ème, programmée pour restructurer l'immeuble s'est achevée par la conclusion d'un nouveau bail le 27 mars 2019.

Pour l'ensemble de l'Immobilière Dassault qui se compose de 21 actifs depuis l'acquisition du portefeuille Jouffroy fin 2018, le taux d'occupation est de 91,64%, en hausse depuis le 31/12/18 du fait de la signature d'un bail sur l'immeuble de la rue Lepic appartenant au portefeuille Jouffroy et la signature d'un bail unique sur l'immeuble 36 rue Pierre 1er de Serbie.

Prochain communiqué :

Résultats semestriels 2019, le 19 septembre 2019

À propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d'hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2018, le patrimoine était composé de 21 actifs d'une valeur totale s'élevant à 668,8 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris

ISIN : FR0000033243

Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

