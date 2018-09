Immobilière Dassault : légère hausse de l'ANR EPRA à fin juin

14/09/2018 | 18:04

Immobilière Dassault a fait état ce vendredi, après Bourse, d'une progression de 7 centimes de son ANR (actif net réévalué) EPRA hors droit en un an, passant de 54,34 euros au premier semestre 2017 à 54,41 euros pour les 6 mois écoulés.



La foncière a par ailleurs enregistré 6,64 millions d'euros de revenus locatifs sur la période, contre 7,99 millions à fin juin 2017. Le bénéfice opérationnel courant est passé de 7,2 à 5,59 millions.



Le bénéfice net a également reculé à 10,68 millions d'euros, à comparer à 18,27 millions.



'Au 30 juin 2018, le patrimoine d'Immobilière Dassault est constitué de 7 immeubles de bureaux et de commerces de qualité, tous situés dans des zones prime du centre et de la 1re couronne de Paris. Le taux d'occupation physique du patrimoine ressort à 77%, suite en partie au départ du locataire unique de l'immeuble du 36 rue Pierre 1er de Serbie. Au 7 septembre 2018, date d'arrêté des comptes par le Directoire, le taux d'occupation est remonté à 85,7% du fait de la signature des baux post clôture (5 surfaces de l'immeubles sont en cours de commercialisation)', explique Immobilière Dassault.

La valeur du patrimoine hors droits est par ailleurs évaluée à 503,1 millions d'euros au 30 juin 2018, soit une hausse de 1,5% par rapport au 31 décembre 2017.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.