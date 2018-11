Immobilière Dassault : met la main sur la société CPPJ

27/11/2018 | 09:35

Immobilière Dassault annonce avoir acquis 95% du capital de CPPJ, propriétaire d'un portefeuille de première qualité composé principalement de commerces, notamment du Passage Jouffroy situé sur les Grands Boulevards (neuvième arrondissement de Paris).



Le portefeuille immobilier comprend aussi des pieds d'immeubles de commerce et un immeuble de bureaux. L'ensemble des actifs assure d'ores et déjà la génération de loyers stables et récurrents pour un montant de 4,5 millions d'euros hors taxes hors charges.



Dans cette transaction, les actifs de CPPJ sont valorisés pour un montant de 145 millions d'euros. Elle sera entièrement financée par les crédits revolving déjà mis en place par Immobilière Dassault et une nouvelle ligne de financement à taux fixe de 35 millions.



