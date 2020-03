Immobilière Dassault : résultat net de 44,2 ME en 2019

10/03/2020 | 07:49

Les revenus locatifs ont connu une hausse de 40,6% à 20,8 ME au cours de l'exercice 2019. A périmètre constant, hors acquisitions, les revenus locatifs de l'exercice 2019 s'établissent à 16,8 ME, soit une hausse de 13,9% par rapport à l'exercice précédent.



Le résultat opérationnel s'établit à 50,7 ME contre 33,1 ME en 2018, en hausse de 53,13% sous l'effet de l'appréciation du patrimoine immobilier qui génère un impact positif sur le résultat de 35,4 ME, contre 21,3 ME en 2018 et de l'accroissement des revenus locatifs.



Le résultat net ressort à 44,2 ME au 31 décembre 2019, en hausse de 47,79% par rapport à 29,9 ME en 2018. Le cash-flow courant hors variation du BFR de l'exercice 2019 atteint 11,3 ME contre 9,0 ME au 31 décembre 2018.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.