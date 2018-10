Immobilière Hôtelière : Communiqué de mise à disposition

L'IMMOBILIERE HOTELIERE

Société Anonyme au capital 13.007.451 €

Siège social : 66, rue de Miromesnil -75008 Paris

R.C.S. Paris 784 335 333

La société L'IMMOBILIERE HOTELIERE informe le public que le Rapport Annuel sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 est disponible sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers et sur notre site : www.ihgroupe.fr.

PARIS, le 18 Octobre 2018