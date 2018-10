Immobiliere Hôteliere : Etats financiers consolidés semestriels au 30 juin 2017 (pdf) 0 0 18/10/2018 | 18:59 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires IMMOBILIERE HOTELIERE ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES AU 30 JUIN 2017 SOMMAIRE 1. RAPPORT D'ACTIVITEET ATTESTATION DU RESPONSABLE

2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SEMESTRIEL RESUME

3. BILAN CONSOLIDE SEMESTRIEL RESUME

4. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU TITRE DE LA PERIODE SEMESTRIELLE

5. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

6. NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS RESUMES Note 1 -Entité présentant les états financiers Note 2 - Continuité d'exploitation Note 3 -Principes généraux Note 4 -Recours à des estimations et au jugement Note 5 -Périmètre Note 6 -Détermination de la juste valeur Note 7 -Résultat opérationnel courant Note 8 -Charges financières Note 9 -Produits etCharges financières d'actualisation Note 10 -Résultat, part du Groupe Note 11 -Produits et chargesd'impôt Note 12 -Échéancier des emprunts Note 13 -Emprunts et dettes financières Note 14 -Gestion du risque de liquidité Note 15 -Gestion du risque de taux Note 16 -Impôts différés Note 17 -Commentaires sur le tableau des flux de trésorerie Note 18 -Informations sur les parties liées Note 19 -Autres créances Note 20 -Evènements postérieurs à la clôture 7. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATIONFINANCIERE SEMESTRIELLE 2017 1..RAPPORT D''ACTIIVIITE DES COMPTES SEMESTRIIELS CONSOLIIDES AU 30 JUIIN 2017 SITUATION DE LA SOCIETE ET DEVELOPPEMENTS RECENTS Le premier semestre 2017, comme les exercices précédents, a été marquépar la recherche d'une solutionau problème financier causé par le remboursement des sommes dues aux obligataires « 5% juillet 94 » de la Société. La situation a été aggravée par les procédures menées contre la Société par des actionnaires et obligataires minoritaires. Rappel des évènements A l'issue de la cession d'IMMHOLD, finalisée au cours du mois d'août 2009 qui a eu pour conséquence de transférer au Groupe JESTA l'immeuble à usage hôtelier, les dettes hypothécaires et les dettes liées au bailhôtelier, L'IMMOBILIERE HOTELIERE supporte une dette obligataire envers les porteurs d'obligationsconvertibles L'IMMOBILIERE HOTELIERE de71M€, l'échéance de l'emprunt obligataire ayant été reportéedu 31 janvier 2012 au 31 décembre 2021 par l'assemblée générale des Obligataires du 29 décembre 2011. Une Assemblée Générale des Obligataires en date du 29 juin 2015 a confirmé l'adoption de cette résolution. Ala suite de diverses opérations intervenues depuis l'émission de l'emprunt obligataire, le nombred'obligations convertibles encore en circulation est de 956.664. La dette obligataire de L'IMMOBILIERE HOTELIERE représentant ainsi au 31 décembre 2011, 56.454.615 €, L'IMMOBILIERE HOTELIERE nepouvait faire face, au 31 janvier 2012, à cette échéance. Etant précisé que certains des obligataires minoritaires avaient refusé, à plusieurs reprises, de donner suite aux offres de rachat de leur obligations convertibles et, en dernier lieu, à celles présentées, en 2008, par SAINT-EXUPERY FINANCE (alors sous contrôle du Groupe JESTA). SAINT-EXUPERY FINANCE détient 842.305 obligations convertibles sur les 956.664 actuellement en circulation, soit 88,05% des obligations convertibles. En 2009, les actions de SAINT-EXUPERY FINANCE avaient été acquises par SOCIF, pour le prix d'UnEuro, et ont été revendues au Groupe SCHACHTER (ex- ASCOTT) en novembre 2011, notre groupe ne pouvant plus faire face aux frais annuels de fonctionnement de SAINT-EXUPERY FINANCE. En novembre 2011, le Groupe SCHACHTER (ex- ASCOTT) a pris le contrôle de SAINT-EXUPERY FINANCE pour Un Euro (prix identique au prix d'acquisition par SOCIF). Cette prise de contrôle étant assortie de l'engagement de: -Mettre à disposition de SAINT-EXUPERY FINANCE les fonds nécessaires pour faire face à ses dettes ;

-Voter en faveur du report de l'échéance de l'emprunt obligataire (principal, coupons annuels etintérêts de retard) du 31 janvier 2012 au 31 décembre 2021 (date compatible avec la réalisation duprogramme de redéploiement des activités de L'IMMOBILIERE HOTELIERE alors envisagé).

-Convertir en actions L'IMMOBILIERE HOTELIERE un certain nombre d'obligations convertiblesdétenues par SAINT-EXUPERY FINANCE et ce, conformément aux dispositions du contratd'émission; les 842.305 actions nouvelles représentant potentiellement, post conversion, 8,85% ducapital de L'IMMOBILIERE HOTELIERE, sous réserve de l'autorisation de l'opération par l'AMF. Compte tenu de l'évolution de la législation fiscale française et pour en apprécier toutes les conditions,le Groupe ASCOTT a suspendu sa demande de conversion suivant des modalités qui seront définies par L'IMMOBILIERE HOTELIERE sans pour autant que cela n'altère aucun de leurs droits de propriétaires de SAINT-EXUPERY FINANCE. Le Groupe SCHACHTER (ex- ASCOTT) entendait accompagner, en qualité de nouvel actionnaire, L'IMMOBILIERE HOTELIERE dans le redéploiement de ses activités. 1. RAPPORT D'ACTIVITE L'enthousiasme du Groupe SCHACHTER (ex- ASCOTT) a été freiné en apprenant que des litigesopposaient L'IMMOBILIERE HOTELIERE à certains de ses actionnaires et/ou obligataires minoritaires. Etant ici rappelé que M. Charles-Henri WEIL a déposé en avril 2012 une déclaration de franchissement de seuil de20% alors que la cotation est suspendue, l'AMF interrogée sur ce point par L'IMMOBILIERE HOTELIERErestera muette. MM. PANEL, actionnaires et obligataires, ont voulu faire invalider les décisions prises par l'assembléegénérale des obligataires tenue le 29 décembre 2011, devant la 16èmechambre du Tribunal de commerce de Paris. L'IMMOBILIERE HOTELIERE a interjeté appel, le 4 mars 2014, du jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 24 janvier 2014. La Cour d'Appel de Paris a rendu un arrêt le 27 novembre 2014 confirmant lejugement du 24 janvier 2014. L'IMMOBILIERE HOTELIERE a déposé un pourvoi en cassation le 26 février 2015. D'autre part, la SociétéSAINT-EXUPERY FINANCE et le Groupe SCHACHTER (ex- ASCOTT) ont assignéen tierce opposition les consorts PANEL devant la Cour d'Appel de Paris le 11 mai 2015. Par ailleurs, M. Charles-Henri WEIL, menacede façon incessante, L'IMMOBILIERE HOTELIERE d'uneprocédure collective. C'est dans ce contexte que la société L'IMMOBILIERE HOTELIERE a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Paris, la désignation de Me Charles GORINS en qualité de conciliateur, par une ordonnance du 27 mars 2015, avecmission de négocier avec les obligataires minoritaires. Cette mission a fait l'objet d'une prorogation de trois mois par une nouvelle ordonnance du 28 mai 2015. Dans le cadre de la mission de conciliation, une assemblée généraledes obligataires qui s'est tenue le 29juin 2015 a décidé, à une majorité des 2/3 des voix, le report de l'échéance de l'emprunt obligataire et descoupons au 31 décembre 2021. Cette assemblée a également fait l'objet d'un recours (voir «événements intervenus depuis la clôture). Un mandat a aussi été confié au représentant de la masse, Me Gilles GRINAL,d'étudier les solutions deremboursement des obligations convertibles en actions. A la suite de l'assemblée générale des obligataires du 29 juin 2015, un protocole d'accord a été signé le 25 août 2015 entre la société L'Immobilière Hôtelière et la société Saint Exupéry Finance, en présence duconciliateur. Ce protocole prévoit : ola réduction de la créance obligataire à concurrence des 88,04% détenus par la société Saint Exupéry Finance ;

ola réactivation de l'activité sociale;

oet la reconstitution des fonds propres afin de reprendre la cotation des titres suspendue parl'Autorité des Marchés Financiers. Par ce protocole, la société L'Immobilière Hôtelière s'engage à proposer à tous les obligataires une optionde conversion anticipée des « OCA» dans le cadre d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, les termes de l'option étant les suivants: oSoit (« Option 1 »), la transformation des obligations convertibles en actions en billet à ordrepermettant de souscrire à l'augmentation de capital pour la valeur prévue dans le contrat d'émission, à échéance du 31 décembre 2021;

oSoit (« Option 2 »), le remboursement des obligations convertibles en actions à échéance du31 décembre 2021 selon le contrat d'émission tel que modifié par l'assemblée générale desobligataires du 29 juin 2015. Ce protocole n'a pas été signé par les obligataires minoritaires,représentant moins de 12% des obligations et des voix,qui continuent à demander le remboursement immédiat de leurs titres en se fondant sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2014. Rappelons que: ocet arrêt annule la résolution reportantl'exigibilité de l'emprunt obligataire de l'assembléegénérale des obligataires du 29 décembre 2011 ;

ol'Immobilière Hôtelière a déposé un pourvoi en cassation le 26 février 2015;

ol'assemblée générale des obligataires du 29 juin 2015 a confirmé le report du paiement des obligations convertibles et des coupons au 31 décembre 2021. 1. RAPPORT D'ACTIVITE La société L'Immobilière Hôtelière a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée (« SFA ») qui lui a été accordée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2015. Eneffet, le tribunal a constaté d'une part, les difficultésjuridiques et/ou financières insurmontables rencontréespar la société et d'autre part, qu'étant engagée dans une procédure de conciliation, elle justifie d'un protocole d'accord ayant recueilli un large soutien, susceptible d'assurer la pérennité de l'entreprise. Dans son jugement, le tribunal a considéré que la procédure de SFA n'ayant d'effet qu'à l'égard des seulscréanciers obligataires, seule devait être constituée, dans le cadre de cette procédure, l'assemblée générale unique des obligataires, à l'exclusion d'un comité d'établissements de crédit. Le tribunal a aussi désigné Me Charles GORINS en qualité d'administrateur et Me Stéphane GORRIAS en qualité de mandataire judiciaire. Le plan soumis à l'assemblée unique des obligataires, seuls créanciers financiers de la société L'Immobilière Hôtelière, a pour finalités : oLa réduction de la créance obligataire: par la conversion des OCA détenues parl'Obligataire majoritaire et de celles des autres obligataires qui souhaiteront convertir leurs obligations. Cette réduction de la créance obligataire est assurée par le protocole d'accord signé entre L'Immobilière Hôtelière et Saint ExupéryFinance évoqué ci-dessus ;

oLa reprise de l'activité de la société:l'obligataire majoritaire, qui par la conversion de sesobligations dans le capital de la société émettrice prendra le contrôle de celle-ci, souhaite développer des projets immobiliers dont deux sont d'ores et déjà identifiés: Le Projet Immobilier à Paris: relatif à la rénovation d'un hôtel 5* à Paris; Le Projet Immobilier à Rome: qui réside dans la reconversion d'un hôtel et d'unegalerie commerciale de luxe à Rome.

oEt la reconstitution des fonds propres de la société, permettant ainsi une possible reprise de cotation. Dans le cadre du plan de SFA, une assemblée générale unique des obligataires a été convoquée le 13 novembre 2015 afin de voter le projet de plan. Toutes les résolutions qui y ont été portées ont été adoptées. Elles concernent : oLe refus de l'option et la conversion de toutes les obligations en actions en totalité. Un planmodifié a donc été présenté avec une proposition de conversion de la totalité des obligations afin que la société Saint Exupéry Finance participe au financement du redémarrage del'activité de la société et à son développement.

oL'approbation du projet de plan modifié prévoyant la conversion totale des obligations enactions. L'audience statuant sur le plan de sauvegarde accélérée s'est tenue le 23 novembre 2015. Le jugement du Tribunal clôture la procédure par un refus du plan de sauvegarde financière accéléré. La société a interjeté appel de ce jugement.Un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2016, a infirmé le jugement rendu le 30 novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de Paris et a en conséquence arrêté leplan de sauvegarde financière accélérée approuvé par l'assemblée unique des obligataires du 13 novembre2015. Par ailleurs, une tierce opposition a été formée par les consorts Panel au jugement d'ouverture. Le Tribunal de Commerce de PARIS a déclaré les consorts Panel irrecevables selon jugement du 13 décembre 2016. Les consorts Panel ont interjeté appel de cette décisionqui est pendante devant la Cour d'Appel de Paris qui reste dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2014 pour fixer une dated'audience. Concernant la procédure en annulation de l'assemblée générale des obligataires qui s'est tenue le 29 juin 2015 sur le report du paiement des obligations convertibles et des coupons au 31 décembre 2021, l'audience a eu lieu le 10 décembre 2015.Le tribunal a sursis à statuer en l'attente de la décision (i) de la Cour d'appelde PARIS concernant la tierce opposition formée par la société Saint Exupéry Finance et (ii) de la Cour decassation quant au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 27 novembre 2014. La Sté Immobilière Hôtelière SA a publié ce contenu, le 18 octobre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 octobre 2018 16:58:09 UTC. Document originalhttp://www.ihgroupe.fr/rapports/EtatsFinCosoSemes-30-06-17.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/2D849C8989713C655C0A2E1AF364E23ACDF958EE 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur IMMOBILIÈRE HÔTELIÈRE 18:59 IMMOBILIERE HÔTELIERE : Etats financiers consolidés semestriels au 30 juin 2017 .. PU 18:59 IMMOBILIERE HÔTELIERE : Rapport annuel 2017 (pdf) PU 12:30 IMMOBILIÈRE HÔTELIÈRE : Communiqué de mise à disposition GL 10/10 IMMOBILIÈRE HÔTELIÈRE : Convocation Assemblée générale mixte CO 26/09 IMMOBILIÈRE HÔTELIÈRE : Convocation Assemblée générale extraordinaire CO 25/05 IMMOBILIÈRE HÔTELIÈRE : Convocation Assemblée générale ordinaire CO 2017 IMMOBILIÈRE HÔTELIÈRE : Mise à disposition du rapport annuel 2016 GL 2016 STE IMMOBIL ET HÔTELIERE : Etats financiers consolidés semestriels au 30 juin 20.. PU 2016 IMMOBILIÈRE HÔTELIÈRE : Etats financiers consolidés au 30 juin 2016 GL 2016 IMMOBILIÈRE HÔTELIÈRE : Mise à disposition du rapport annuel GL