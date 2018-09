Revenus et bénéfice en hausse pour Immofonds

Zurich (awp) - Immofonds a vécu un exercice décalé 2017/18 fructueux. Etoffant ses revenus issus des loyers de 3,4% en un an à 70,8 millions de francs suisses, le fonds immobilier zougois a dégagé un bénéfice net de 42,7 millions de francs suisses, 3,7% de plus qu'un an auparavant. Le dividende par part demeure inchangé à 13,50 francs suisses.

La hausse des revenus provenant des loyers reflète pour l'essentiel la première location de nouveaux appartements à Aarburg et Ermatingen ainsi que la rénovation d'autres objets à Coire, Zurich et Kriens, précise vendredi Immofonds.

Le portefeuille du fonds comptait à l'issue de l'exercice sous revue 3376 appartements, 135 de plus qu'une année auparavant. Sa valeur de marché s'est établie à 1,53 milliard de francs suisses.

En parallèle à ses résultats, Immofonds annonce deux changements au sein de son conseil d'administration. Lors de la prochaine assemblée générale, il sera proposé aux actionnaires d'élire René Chopard et Peter Bucher en tant que successeurs de Dieter Widmer et Theodor Keiser,

lie/vj/al