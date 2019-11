ImmuPharma plc : presque 100% de hausse après un accord inattendu 0 28/11/2019 | 10:22 Envoyer par e-mail :

La microcap biotechnologique britannique a annoncé un accord de licence et de développement pour Lupuzor, le premier traitement de sa catégorie pour le lupus, avec la société américaine Avion Pharmaceuticals. ImmuPharma a licencié à Avion son Lupuzor. L'Américain financera une nouvelle étude de phase III et commercialisera le médicament aux Etats-Unis. La société britannique a déclaré qu'elle recevrait des paiements d'étape pouvant atteindre 70 M$, dont 5 M$ au moment de l'approbation réglementaire et jusqu'à 65 M$ en fonction des objectifs de vente. L'action ImmuPharma flambait de 96% à 13,80 GBp après l'annonce.

