IMPERIAL BRANDS : confronté à des vents adverses

Imperial Brands, précédemment Imperial Tobacco, table sur un chiffre d'affaires 2020 globalement stable mais sur un résultat d'exploitation en baisse. Le géant britannique du tabac est pénalisé par le durcissement de la législation sur les nouvelles formes de consommation de tabac et sur le vapotage. Les Etats-Unis interdisent à partir de demain la plupart des cartouches aromatisées de cigarettes électriques. Dans ce cadre, le propriétaire de la marque Blu prévoit un repli de 10% de son résultat d'exploitation au premier semestre, à taux de change constant.Imperial Brands a prévenu que les incertitudes réglementaires et le flux de nouveaux modèles devraient affecter la demande aux Etats-Unis et en Europe.Dans ce cadre, les ventes de sa branche "Nouvelle génération de produits" devraient baisser de manière significative. Aussi, le groupe va augmenter ses provisions pour dépréciations de stocks et mettre en oeuvre un plan d'économies. Ces actions devraient amputer son résultat d'exploitation annuel de 40 millions de livres.