Imperial Brands : la directrice générale sur le départ

03/10/2019 | 09:58

Le groupe britannique Imperial Brands annonce ce matin que sa directrice générale depuis neuf ans, Alison Cooper, abandonnera cette fonction dès qu'un successeur lui aura été trouvé.



Le président du conseil d'administration du groupe anciennement connu sous le nom d'Imperial Tobacco, Mark Williamson, a salué les réalisations de Mme Cooper, notamment la consolidation du groupe et les plus de dix milliards de livres retournés aux actionnaires sous forme de dividendes.





