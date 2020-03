IMPLANET : DEROULEMENT DE L'AGM DU 7 AVRIL 2020

VOTE PAR INTERNET

POINT SUR L’EXPOSITION AU COVID-19

IMPLANET (Paris:ALIMP) (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou confirme la tenue de son Assemblée Générale Mixte du 7 avril 2020, informe sur les modalités de vote par internet et fait le point sur l’exposition de son activité à l’épidémie Covid-19 (Coronavirus) à date.

Assemblée Générale Mixte du 7 avril 2020 – 14h00

Implanet confirme la tenue de son Assemblée Générale Mixte prévue le 7 avril 2020 à 14h00.

Compte tenu des restrictions actuelles, il n’y a aura pas de tenue physique de cette Assemblée Générale Mixte, mais elle se déroulera par conférence téléphonique, avec une présentation dédiée, qui sera mise à disposition sur le site internet de la société. La société transmettra prochainement les informations de connexion.

Conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations récentes émises par l’AMF à ce propos, toute la logistique nécessaire au bon déroulement de cette Assemblée a été mise en place afin de prendre en compte la situation sanitaire actuelle :

Le vote par internet est disponible et doit être utilisé en priorité. A cet effet, la société informe ses actionnaires que la plateforme Votacess est ouverte dès aujourd’hui, jeudi 19 mars 2020. Les modalités sont détaillées dans le guide pratique se trouvant en pièce jointe , ou est disponible sur le site internet de la société dans la rubrique https://www.implanet-invest.com/assemblee-generale



Si votre intermédiaire financier (votre banque) est adhérent à cette plateforme VOTACCESS, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants habituels sur votre interface web de gestion de vos actions. Le service est ouvert jusqu’au 6 avril 2020 à 15h00 mais n’attendez pas le dernier moment.

Alternativement, vous pouvez également voter par correspondance (sous réserve du bon fonctionnement des services postaux), selon les modalités indiquées dans l’avis de réunion valant convocation paru au BALO le 2 mars 2020.

L’Assemblée générale des actionnaires est un temps fort de votre société.

Votre participation est décisive. Elle vous offre l’occasion de participer, par votre vote, au projet d’entreprise d’Implanet et représente un temps d’échange privilégié avec ses dirigeants.

Les documents relatifs à cette Assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société (https://www.Implanet-invest.com/assemblee-generale). Pour toute question sur les modalités de vote, contactez l’équipe Relations Investisseurs par e-mail à l’adresse implanet@newcap.eu

A défaut de quorum sur première convocation, une seconde réunion serait convoquée le 21 avril 2020 à 14h00.

Exposition de l’activité au Covid-19

Lors du dépôt de son rapport financier annuel le 9 mars 2020, et en complément de la publication de ses résultats annuels 2019, la société Implanet avait précisé, en post-clôture, que l’épidémie de coronavirus actuelle (Covid-19) avait pour conséquences, outre les aspects humains, la fermeture de certaines zones d’activité dans différentes régions et en particulier en Chine.

D’un point de vue factuel et à mi-mars, Implanet n’avait pas observé d’effet majeur sur ses activités. La société avait d’ailleurs enregistré sur les mois de janvier, de février ainsi que sur la première moitié du mois de mars, une bonne dynamique des ventes, et ce sur l’ensemble de ses gammes et des territoires. Les approvisionnements sont quant à eux sécurisés pour les mois à venir avec les sous-traitants basés en France ainsi que ceux basés en Europe.

Depuis l’annonce du 16 mars 2020 faite par le Gouvernement, la situation a évolué. Tout en gardant à l’esprit que celle-ci peut changer rapidement, les ventes en France et en Europe sont directement liées à l’activité dans les établissements hospitaliers, et pour le moment la priorité a été donnée bien logiquement aux traitements urgents des patients. Implanet assure son assistance auprès de ses clients et se tient prêt à répondre à une reprise d’activité quand elle sera possible. Dans l’immédiat, la Société a mis en place toutes les mesures prescrites par le Gouvernement pour ses collaborateurs, en particulier pour certains d’entre eux le télétravail, là où il peut s’appliquer.

Implanet est donc impactée au même rythme que l’ensemble des entreprises évoluant dans cette industrie en Europe. Il n’est ni possible d’en mesurer l’impact ni la période qui sera concernée. La société suit l’évolution de la situation de près et s’adapte aux recommandations du Gouvernement.

Le groupe tiendra ses actionnaires et les marchés informés des évolutions importantes à ce sujet dès que nécessaire.

Prochains événements financiers :

Assemblée Générale annuelle, le 7 avril 2020

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020, le 21 avril 2020 après bourse

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2019. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

