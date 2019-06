IMPLANET : annonce l'enregistrement des premières commandes dans le cadre du déploiement des partenariats avec Kico Knee et SeaSpine

Regulatory News:

IMPLANET (Paris:ALIMP) (OTCQX:IMPZY) (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce la réception de ses premières commandes de Kico Knee Innovation sur les implants de genou MADISON et de SeaSpine sur la gamme Rachis JAZZ® pour un montant total de 0,4 M€.

La société IMPLANET a souligné l’importance stratégique de ces nouveaux partenariats afin d’accélérer le développement commercial de la société, en particulier aux Etats-Unis. Ces commandes constituent un premier pas important dans le déroulement des axes prioritaires stratégiques sur ces marchés, et ce pour les deux activités Rachis et Genou.

Pour rappel, le contrat de distribution avec Kico Knee Innovation concerne l’activité implant du genou MADISON d’IMPLANET. Il couvre les marchés à fort potentiel que sont les États-Unis et l’Australie. Dès l’atteinte d’un seuil de 1 000 implants MADISON sur 12 mois, Kico bénéficiera de droits exclusifs pour la prothèse du genou MADISON sur ces pays ainsi qu’une option pour une licence de fabrication.

Le contrat avec SeaSpine est quant à lui un accord de distribution (Private Label Distribution Agreement) pour la commercialisation de la gamme JAZZ® d’IMPLANET aux États-Unis, qui est le premier marché mondial pour le traitement des pathologies rachidiennes. Ce contrat, d’une durée initiale de 6 années, garantit des minima annuels de vente à IMPLANET, et permet également à SeaSpine de bénéficier de manière exclusive des produits co-développés avec IMPLANET bénéficiant de la technologie JAZZ®.

Ludovic Lastennet, Directeur général d’IMPLANET a déclaré « L’enregistrement des premières commandes démontre l’enthousiasme, l’efficacité et l’étroite collaboration des équipes IMPLANET avec nos partenaires. C’est une réelle reconnaissance de la valeur clinique de la plateforme de nos produits orthopédiques. IMPLANET a la capacité de développer des technologies conformes aux standards les plus élevés du marché. JAZZ Cap®, homologué par la FDA récemment et suivi de premières poses aux États-Unis en est l’exemple le plus récent. Ces partenariats viennent décupler notre force de frappe commerciale sur nos marchés prioritaires, dont les États-Unis font partis. »

La production de ces produits en Private Label doit commencer dans les meilleurs délais et les livraisons sont prévues sur 2019.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 le 10 juillet 2019 post clôture du marché

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l’implant de dernière génération JAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La plateforme d’orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 38 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en 2018. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

